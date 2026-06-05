ปกรณ์ ยันเรื่องปกติ ศาลรธน.เรียกผู้เชี่ยวชาญ ถกปมพ.ร.ก.กู้เงิน ย้ำไม่มีอะไรต้องกังวล ชี้ต้องเชื่อใจคลัง

‘ปกรณ์’ ชี้ ศาลรธน.เรียกผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นปม พ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องปกติ ย้ำ ไม่กังวล ต้องเชื่อใจ ก.คลัง ประเมินสถานการณ์มีความจำเป็นเร่งด่วน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ ให้ผู้เกี่ยวข้องทำความเห็นเพิ่มเติมกรณีการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 4 แสนล้านบาท ภายใน 7 วันนั้น ว่า ในส่วนของรัฐบาลไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติม เพราะส่งคำชี้แจงไปหมดแล้ว และจากที่ติดตามข่าวส่วนตัวคิดว่าศาลรัฐธรรมนูญ มีมติให้ผู้เชี่ยวชาญ 4-5 คน ตามที่ศาลระบุให้ความเห็นทางวิชาการเพิ่มเติม ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติในทุกคดี ส่วนคำชี้แจงไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการเรียบร้อยแล้ว
ผู้สื่อข่าวถามถึงขั้นตอน 7 วันหลังจากนี้ นายปกรณ์ ระบุว่า เมื่อศาลได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญ ศาลก็จะมีการนัดประชุมว่าจะมีมติอย่างไรต่อไป พร้อมย้ำว่าเป็นขั้นตอนตามปกติ
เมื่อถามว่า รัฐบาลยังมีความกังวลต่อประเด็นดังกล่าวหรือไม่ นายปกรณ์กล่าวว่า รัฐบาลไม่ได้กังวล และส่วนตัวก็ไม่เห็นกังวล เพราะตอนที่ควรกังวลที่สุดคือก่อนออก พ.ร.ก. และกฎหมายทุกฉบับเพราะการออกกฎหมายอะไรต้องรับผิดชอบ ซึ่งรัฐบาลก็มั่นใจว่าสถานการณ์ตอนนั้นมีมีความจำเป็นเร่งด่วน และเป็นไปเพื่อการรักษาความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศ เพราะขณะนั้นเราไม่ทราบว่าสถานการณ์จะเกิดอะไรขึ้น ประกอบกับสถานการณ์ทางการเงินเราตอนนั้นก็ไม่ค่อยดี ฉะนั้นจึงต้องใช้วิธีดังกล่าว
พร้อมย้ำว่า ต้องเชื่อกระทรวงการคลังที่เป็นแม่บ้านรัฐบาล ว่ามีผลกระทบต่อความมั่นคงเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ ส่วนการมาพูดหลังสถานการณ์เปลี่ยนก็สามารถพูดได้หมด