ทนายชุมสาย ร้อง อนุทิน ปราบมาเฟียป่าตอง แฉ นาย ว. อ้างสายสัมพันธ์จนท.รัฐ-รีดค่าคุ้มครอง

‘ทนายชุมสาย’ ร้อง ‘อนุทิน’ ปราบมาเฟียป่าตอง แฉ ‘นายว.’ ตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพล-รีดค่าคุ้มครอง ด้าน ‘รองโฆษกรัฐบาล’ รับเรื่องชง ‘นายกฯ’ ลงพื้นที่ ลั่น นโยบายรัฐต้องปราบอิทธิพล-นอมีนี ให้สิ้นซาก รับ อาจโยงนอมินีต่างชาติ
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชุมสาย ศรียาภัย อดีตรองโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เพื่อขอให้แก้ไขปัญหามาเฟีย ผู้มีอิทธิพลเรียกค่าคุ้มครองและกระทำความผิดกฎหมายบ้านเมือง ฐานกรรโชกทรัพย์อั้งยี่ ความผิดตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ 2558 โดยมี น.ส.พลอยทะเล ลักษณมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับเรื่อง
นายชุมสายกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่นายกฯมีข้อสั่งการให้แก้ปัญหามาเฟียภูเก็ต และลงพื้นที่หาดบางเทา จ.ภูเก็ต ก่อนหน้านี้ แต่ปรากฏว่ายังมีผู้มีอิทธิพล ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการในพื้นที่อื่นของ จ.ภูเก็ต อีกจำนวนมาก เช่น บริเวณซอยแสนสบาย ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ที่มีผู้ประกอบการรายหนึ่ง อักษรย่อ ‘นาย ว.’ อ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัด ไปเรียกเก็บค่าคุ้มครอง จากผู้ค้ารายย่อย ที่เข้าไปประกอบการโดยรุกล้ำที่ดินเอกชนแห่งหนึ่ง เป็นรายเดือน เดือนละ 1 ล้านบาท ซึ่งตนได้ร้องเรียนไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้ตรวจสอบแต่เรื่องเงียบหาย รวมถึงแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ สภ.ป่าตอง ไว้ 3 คดี บางคดีเจ้าหน้าที่เร่งรัดดำเนินการ แต่บางส่วนดึงเรื่องให้ล่าช้า เพราะไม่ได้อยู่ในจุดที่รัฐบาลไปโฟกัส
นายชุมสายกล่าวว่า จึงต้องมาร้องที่รัฐบาลเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไข เนื่องจากสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปราบปรามผู้มีอิทธิพล เพราะประเด็นเรื่องมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองมีหลายที่ และที่น่ากังวลไม่ใช่ผู้ประกอบการเอกชน แต่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ขอฝากให้นายกฯเร่งดำเนินการแก้ไขโดยเฉพาะกับเจ้าหน้าที่ที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
เรื่องนี้นายกฯและรัฐบาลตั้งเป้าจะให้หมดไป โดยเฉพาะที่ภูเก็ตที่โดนละเลยระบบ รู้มาตลอด และมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปแทรกแซงในพื้นที่จำนวนมาก และพร้อมจะรับเรื่องในฐานะที่คนภูเก็ตทราบว่าบริเวณไหนมีกลุ่มที่กลุ่มเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าโดยผิดกฎหมาย หรือลุกลามเข้าไปในพื้นที่ลุกลามตลาดถนนหรือในซอยต่างๆ ส่วนเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้มีอิทธิพลจะดำเนินการอย่างจริงจัง เจ้าหน้าที่รัฐต้องทำตามกฎหมายตามที่นายกฯระบุว่าต้องจัดการให้สิ้นซาก
ด้าน น.ส.พลอยทะเลกล่าวว่า พื้นที่ดังกล่าว มีความใกล้เคียงกับพื้นที่หาดบางเทา ที่นายกฯเคยลงพื้นที่ไปติดตามปัญหา ก่อนหน้านี้ เรื่องผู้มีอิทธิพล เป็นประเด็นที่นายกฯและนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ตั้งเป้าจะแก้ปัญหาให้จบไป จ.ภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ถูกบุกรุกมาโดยตลอด มีอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่เข้าไปแทรกแซง และมีอิทธิพลในพื้นที่จำนวนมาก ในฐานะที่เป็นคนพื้นที่ ทราบว่าบริบทในพื้นที่ว่าบริเวณใด มีกลุ่มใดบ้างที่เข้าไปเรียกเก็บเงินจากพ่อค้าแม่ค้าแบบผิดกฎหมาย
น.ส.พลอยทะเลกล่าวว่า สำหรับพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ภาระจำยอม ต้องเข้าไปดูว่า “นาย ว.” เข้าไปทำอะไรบ้าง มีสิ่งปลูกสร้างอะไร และจะนำเสนอนายกฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปลงพื้นที่ พร้อมกับกล่าวว่าจะรับเรื่องเหล่านี้ไปดำเนินการอย่างจริงจัง ตามที่นายกฯเคยกล่าวไว้ว่าในรัฐบาลนี้ ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่เจ้าหน้าที่รัฐ ก็ต้องทำตามกฎหมาย และนายกฯต้องการดำเนินการให้สิ้นซาก
เมื่อถามว่าการบุกรุกที่ดินดังกล่าว เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มนอมินีจากต่างชาติหรือไม่ น.ส.พลอยทะเลกล่าวว่า ยอมรับว่ามีอยู่แล้ว ในพื้นที่แต่ละจังหวัดก็จะมีกลุ่มผู้มีอิทธิพลอยู่แล้ว จึงต้องไปรื้อตั้งแต่ราก และคิดว่าในบางพื้นที่ โดยเฉพาะภูเก็ตน่าจะมีทั้งจีนและรัสเซียเข้ามาเป็นนอมินี