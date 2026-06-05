ทบ. ยัน ไม่พบกัมพูชาเคลื่อนรถถัง-อาวุธ RPG วอนปชช.ใช้วิจารณญาณในการรับข่าวสาร

สยบข่าวลือ! รองโฆษกกองทัพบกยืนยัน ไม่พบกัมพูชาเคลื่อนรถถัง-อาวุธ RPG และกำลังทหารประชิดชายแดนไทย
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ อ้างว่ากัมพูชาได้เคลื่อนย้ายรถถังจำนวน 200 คัน พร้อมอาวุธ RPG ล็อตใหม่ และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดแนวชายแดนไทย
โดย พ.อ.ริชฌา ยืนยันว่า จากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้ว ไม่พบรายงานหรือข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใด
ทั้งนี้ กองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และติดตามข้อมูลจากข่าวที่เป็นทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และการตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประชาชน