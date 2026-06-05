สีหศักดิ์ รายงานนายกฯ หลังกัมพูชาลากไทย เข้ากลไกประนอมภาคบังคับ UNCLOS

สีหศักดิ์ รุดเข้ารายงานนายกฯ หลังกัมพูชาลากไทย เข้ากลไกประนอมภาคบังคับ UNCLOS ก่อนนัดแจงคณะทูต – ตั้งโต๊ะแถลงสื่อบ่ายนี้
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 09.35 น. โดยก่อนหน้าที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึง นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ได้เดินทางขึ้นตึกถ่ายคู่ฟ้าไปก่อน เพื่อมารอรายงานต่อนายกฯ หลังเดินทางกลับจากประเทศฝรั่งเศส กรณีนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ยื่นหนังสือถึงไทยและเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ.1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea: UNCLOS) รวมถึงปรึกษานายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับกรณีที่จะต้องมีคณะประนอมฝั่งไทย 2 คน ซึ่งมีรายงานเบื้องต้นว่า มีชื่อเตรียมพร้อมไว้แล้ว เพราะคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วว่ากัมพูชาจะใช้แนวทางนี้
ขณะที่ ก่อนหน้านี้นายสีหศักดิ์ ได้หารือกับคณะผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศของไทย ซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส และชาวอังกฤษ ที่มีประสบการณ์ และเป็นที่ยอมรับในเวทีกฎหมายระหว่างประเทศมาแล้ว ถึงแนวทางการดำเนินการของฝั่งไทย ซึ่งคาดว่าจะรายงานแนวทางนี้ให้นายกรัฐมนตรีรับทราบเช่นกัน
ขณะที่ เวลา 14.00 น. นายสีหศักดิ์ จะบรรยายกรณีกัมพูชาแจ้งการใช้การประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติแก่คณะทูต ที่กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนจะแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เวลา 15.30 น.