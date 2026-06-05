อภิสิทธิ์ งง ภท.ปมแก้ รธน.ฉบับ พท.เคยรับร่างมาก่อน จ่อเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญ เคลียร์ประเด็น ส.ส.ร.

อภิสิทธิ์ งงท่าที ภูมิใจไทย ปมแก้ รธน.ฉบับ พท. ทั้งที่ป็นร่างที่ภท.เคยรับมาก่อน เผยเตรียมเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ประเด็น ส.ส.ร.
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่สวนพฤกษชาติคลองจั่น เขตบางกะปิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีท่าทีที่ขัดแย้งกันเองของพรรคร่วมรัฐบาล ทั้งพรรคเพื่อไทย และ พรรคภูมิใจไทย ในประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ก็แปลกใจ เพราะร่างแก้ไขของพรรคเพื่อไทยเท่าที่ตนเห็น ก็เป็นร่างที่คล้ายคลึงกับที่เคยเสนอมาก่อนหน้านี้ และพรรคภูมิใจไทยเองก็เคยลงมติรับหลักการไปแล้วแต่พอมาครั้งนี้กลับมีการตั้งแง่ว่า
หากให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.)จะเป็นการขัดคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งในความจริง ศาลฯ เพียงแต่บอกว่าไม่ให้เลือกโดยตรงเท่านั้น ตนจึงยังไม่เห็นว่าร่างของเพื่อไทยหรือพรรคอื่นเป็นการเลือกโดยตรงอย่างไร ส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เองใช้วิธีหยั่งเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่น่ามีปัญหา
“ในฐานะที่ผมอยู่ในคณะกรรมาธิการ(กมธ.)กิจการศาลและองค์กรอิสระ สภาผู้แทนราษฎร เรากำลังจะเดินทางไปเข้าพบศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอความกระจ่างในเรื่องนี้ว่า คำว่า ‘ไม่ให้เลือกโดยตรง’ นั้นหมายความว่าอย่างไร ซึ่งน่าจะช่วยคลี่คลายปมปัญหา ตรงนี้ได้” นายอภิสิทธิ์ กล่าว