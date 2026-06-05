โสภณ รอดูเนื้อหา ฝ่ายค้านยื่นร้องสอบ ป.ป.ช.คดีหุ้นศักดิ์สยาม แนะ ทุกฝ่ายหันหน้าคุย แก้รธน.

“โสภณ” นำ ข้าราชการสภา 2,000 ร่วมกิจกรรม “ร้อยดวงใจภักดิ์ สร้างความดีเพื่อสังคม“ พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จ่อปรับปรุงสภาให้เป็นแลนด์มาร์กของประเทศ หวังสภายุคใหม่ฝ่ายนิติบัญญัติเดินเคียงข้างฝ่ายบริหาร ยัน รับอยู่แล้วหากฝ่ายค้านยื่นร้องสอบ ป.ป.ช. ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คดี “ศักดิ์สยาม” บอก ขอรอดูเนื้อหาก่อน ลั่น ร่างแก้ไข รธน. ประธานมีหน้าที่บรรจุวาระ แนะ ทุกฝ่ายหันหน้าคุย หากอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 5 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา แลประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการ และลูกจ้างประมาณ 2,000 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในโครงการ “ร้อยดวงใจภักดิ์ สร้างความดีเพื่อสังคม” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
นายโสภณ ให้สัมภาษณ์ว่า ตั้งแต่มีสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 27 มีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้เป็นสภาทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิติ นอกจากการประชุมของ ส.ส. จะมีการปรับปรุงอาคารรัฐสภาเป็นแลนด์มาร์ก ซึ่งในประเทศต่างๆก็ใช้รัฐสภาเป็นหน้าเป็นตา และเป็นปอดของประเทศ ส่วนเรื่องข้าราชการ นอกจากปฏิบัติหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจของ ส.ส.แล้ว จะมีการพัฒนาข้าราชการให้ทำงานสังคม โดยการพัฒนาตัวเอง และโครงการจิตอาสาเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะได้ช่วยเหลือสังคม
“เราจะพัฒนาบุคลากรเราหลายมิติ พัฒนากาย มีโครงการออกกำลังกาย ส่งเสริมการแข่งแอโรบิก วิ่งจ๊อกกิ้ง การพัฒนาจิตใจ มีการปฏิบัติธรรม ฉะนั้นหลายมิติ ผมเห็นว่าถ้าการพัฒนาจะให้ประสบความสำเร็จได้ต้องทำทุกองคาพยพ ต้องทำทุกมิติ ทั้งพัฒนาโครงสร้างที่ธรรมชาติให้มาในแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม มีอาคารรัฐสภาที่ตั้งอยู่สง่างาม เราต้องใช้ให้คุ้มค่า” นายโสภณกล่าว
นายโสภณ กล่าวต่อว่า หวังว่าสภายุคใหม่จะสร้างความหวัง เป็นแรงที่จะผลักดันให้ประเทศเดินได้เคียงคู่กับฝ่ายบริหาร คือการทำเรื่องกฎหมายอย่างเข้มข้น และบทบาทก็จะทำเข้มข้นขึ้นในการช่วยเหลือสังคม และหลังจากนี้ในเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. ของทุกวัน ต้องจัดหมู่ส่งทีมเคารพธงชาติ
นายโสภณ ยังกล่าวถึงกรณีที่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยพรรคร่วมฝ่ายค้าน เตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา ตั้งคณะกรรมการไต่สวนการทำงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ยกคำร้องคดีซุกหุ้นและปกปิดทรัพย์สินของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรมว.คมนาคม ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการยื่นมา ตนยังไม่สามารถตอบได้ให้เขายื่นมาก่อน
ถามย้ำว่าเมื่อยื่นมาจะรับไว้พิจารณาหรือไม่นายโสภณ กล่าวว่า เรื่องรับหนังสือต้องรับไว้อยู่แล้ว แต่ว่าให้เขายื่นมาก่อนแล้วค่อยดูในเนื้อหา
เมื่อถามถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย จะทำให้การพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ วาระแรก ต้องเลื่อนออกไปหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ไม่ทราบ อยู่ที่สมาชิก ประธานมีหน้าที่ในการบรรจุวาระ ถ้าสมาชิกพร้อมก็สามารถพิจารณาได้ ถ้าเราอยากเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วก็ต้องคุยให้เข้าใจกันใช้เวทีในการพูดคุยหารือกันมันจบ
ส่วนกรณีที่นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย ส.ว. ตั้งข้อสังเกตถึงการรวมเสียง กรณีหากภาคประชาชนจะร่วมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่อาจจะต้องขอให้ประธานสภาฯ ขยายเวลาเพื่อรอในการรวบรวมรายชื่อ นายโสภณ กล่าวเพียงว่า “ไม่รู้ จะเอาเสียงคนนั้นพูดคนนี้พูดให้ผมตอบ ผมไม่ตอบ”