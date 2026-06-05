ศุภมาส นั่งหัวโต๊ะบอร์ด สคบ. ฮึ่ม เด็ดขาดโกงขายของออนไลน์ จ่อขอมติ ปมร้อนรถ EV ค่ายใหญ่

ศุภมาส นั่งหัวโต๊ะบอร์ด สคบ. ลั่น ยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุก ฮึ่ม เด็ดขาดโกงขายของออนไลน์ จ่อขอมติ ปมร้อนรถ EV ค่ายใหญ่
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ครั้งที่ 3/2569 โดยนางสาวศุภมาส กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ได้รับมอบหมายจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานกรรมการชุดนี้ ซึ่งการที่ตนได้มากำกับดูแลสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ก็มีความตั้งใจที่จะให้สคบ.เป็นตัวแทนรัฐบาล เป็น หน่วยงาน One stop service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
ซึ่งทุกวันนี้ภัยต่าง ๆ มาอย่างรวดเร็ว และมีความซับซ้อน ทำให้เกิดการเอาเปรียบ เกิดการโกงผู้บริโภคที่ซับซ้อนขึ้น และที่ผ่านมาสคบ.ถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับเพียงอย่างเดียว 1 เรื่องร้องเรียนใช้เวลา 3 เดือน 6 เดือนหรือ 1 ปี นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบนโยบายและให้ข้อห่วงใย ว่าหน่วยงานจะต้องทำงานเชิงรุก
นางสาวศุภมาส กล่าวอีกว่า ปัจจุบันธุรกิจ e-commerce ส่วนใหญ่จะมีเรื่องที่เราเจอกันในชีวิตประจำวัน เช่น สินค้าไม่ตรงปก สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือถูกโกง โฆษณาเกินจริง ดังนั้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดต้องเกิดขึ้น หากเราพบกรณีที่ตักเตือนได้ก็ต้องเตือน แต่หากเตือนไม่ได้ก็ต้องใช้กฎหมายระงับเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
นางสาวศุภมาศกล่าวอีกว่า จะทำงานในหน้ากว้างมากขึ้น ประชุมครั้งหนึ่งอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะวาระเยอะ และจะมีการประชุมให้บ่อยขึ้นหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยเฉพาะหากมีกรณีเร่งด่วนที่ต้องขอมติจากคณะกรรมการ เช่น กรณีที่มีประชาชนกำลังติดตาม อย่างรถยนต์ไฟฟ้าค่ายใหญ่ ที่จะต้องมีการขอมติในเรื่องนี้ หรือกรณีสัญญาการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการโกง เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การสั่งซื้อผ่านออนไลน์ราคาถูก แต่มีมูลค่าหลักแสนถึงหลักล้าน จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของ สคบ.