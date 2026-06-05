ป.ป.ช.ชี้มูล เทวฤทธิ์ นิกรเทศ อดีตส.ส.เสียชีวิตแล้ว รวยผิดปกติ 37.4 ล้าน จ่อริบทรัพย์จากกองมรดก

ป.ป.ช. ชี้มูล ‘เทวฤทธิ์ นิกรเทศ’ อดีต ส.ส.ไทยรักไทย ร่ำรวยผิดปกติ 37.4 ล้านบาท เตรียมตามริบทรัพย์ยันกองมรดก
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่ำรวยผิดปกติ มูลค่ารวม 37,431,641.42 บาท
จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.ศ.2551-2554 มีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม) ปี 2551-2554 รวมจำนวน 4,203,489.35 บาท แต่มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้ และไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ รวมเป็นเงินจำนวน 37,431,641.42 บาท ดังนี้
1.เงินฝากธนาคารในชื่อบัญชีนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ จำนวน 4 บัญชี เป็นเงิน 31,064,731 บาท
2.เงินที่นำไปชำระหนี้ 3 รายการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท
3.รถยนต์ในชื่อนายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ จำนวน 3 คัน รวมมูลค่า 3,866,910.42 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติดังนี้ นายเทวฤทธิ์ ผู้ถูกกล่าวหา ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติสืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นเงินทั้งสิ้น 37,431,641.42 บาท
โดยให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติของนายเทวฤทธิ์ตามรายการทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561มาตรา 118 ต่อไป
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วแต่กรณี ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปี ตามนัยมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ด้วย
ทั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่านายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าว จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป