อดิศร ไม่ทนภูมิใจไทย อวดเบ่งชัด สั่งถอนชื่อแก้รธน. แนะพท. เกรงใจคนเชียร์ด้วย อย่าห่วงแต่ร่วมรบ. 

อดิศร ไม่ทนภูมิใจไทย อวดเบ่งชัด สั่งถอนชื่อแก้รธน. แนะเพื่อไทย เกรงใจคนเชียร์ด้วย อย่าห่วงแต่ร่วมรบ.
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ผ่านผ่านแอพพลิเคชั่น x กล่าวถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย มีมติถอนชื่อจากการลงชื่อกับร่างพรรคเพื่อไทยว่า พรรคภูมิใจไทย ยกโขยงถอนรายชื่อ 30 รายชื่อ ออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของเพื่อไทย เป็นเหตุการณ์การเมือง ที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล… มันดูแปลกๆ ยังไงๆชอบกล
พรรคภูมิใจไทย อ้างความคิดตนเองว่า ร่างของเพื่อไทย อาจขัดต่อคำวินิจฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ ผมเชื่อมือรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล มือกฎหมายเพื่อไทย ว่าไม่ขัด จึงมองว่า พรรคภูมิใจไทยเล่นเกมอะไร
จริงๆแล้ว พรรคภูมิใจไทยไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญเลย มาแต่ต้น ใช่มั้ย แต่มาลงที่เพื่อไทย แสดงพลังกล้าม อวดเบ่ง ว่า ข้าฯคือแกนนำ คนอื่นต้องเชื่อฟัง ต่อมา กล้าธรรม ผสมโรง ยิ่งมองให้เห็นว่า พรรคภูมิใจไทย มีเจตนาอย่างไรกับเพื่อไทย การแก้รัฐธรรมนูญ เสียงในรัฐสภาสำคัญมาก
พรรคภูมิใจไทย ได้เปรียบทุกพรรค เกมการเมืองนี้ เพื่อไทยต้องเดินหมากดีๆ ไม่ใช่ตกเป็นลูกไล่ของพรรคภูมิใจไทย คิดไม่เป็น อย่างนี้ไม่ได้ เพื่อไทยจริงใจ ที่จะแก้รัฐธรรมนูญ มีแต่ พรรคภูมิใจไทยเท่านั้น ที่มีท่าทีแปลกๆแบบนี้ ผู้บริหาร เพื่อไทยต้องรอบคอบ อย่าห่วงการร่วมรัฐบาล จนลืมจุดยืนประชาธิปไตยของพรรคเกรงใจคนเชียร์ เพื่อไทยด้วย นะครับ…!!!
มันเป็นเพียง แค่“ร่าง”
สสร.อาจเห็นต่างมาจากไหน
ต่างพรรคเผ่าพันธุ์เห็นกันไป
เมื่อมติรัฐสภาเป็นอย่างไร ก็เป็นอย่างนั้น…???!!!