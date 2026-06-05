ผบ.ทบ. ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า พบ ‘อนุทิน’ ปัดตอบ ปมเขมรขนรถถัง 200 คัน ประชิดชายแดน

ผบ.ทบ. ขึ้นตึกไทยคู่ฟ้า พบ ‘อนุทิน’ คาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ปัดตอบ ปมเขมรขนรถถัง 200 คัน ประชิดชายแดน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย พล.ท.อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าทำเนียบรัฐบาล พบนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บนตึกไทยคู่ฟ้า คาดรายงานสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา
ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา กรณีมีทหารกัมพูชาขนรถถัง 200 คัน พร้อมอาวุธ RPG ประชิดชายแดนไทย โดย พล.อ.พนา ไม่ได้ตอบคำถาม ก่อนจะขึ้นรถออกไปทันที