จาตุรนต์ ยันร่างเพื่อไทย ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาล จี้พรรคยืนหยัด ย้ำรธน.ใหม่ ต้องตอบสนองปชช.

จาตุรนต์ ยันร่างเพื่อไทย ไม่ขัดคำวินิจฉัยศาล จี้ผู้บริหารพรรคยืนหยัด รธน.ใหม่ ต้องตอบสนองปชช.
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย ถึงร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทย ว่า รูปแบบวิธีการในการได้มาของ ส.ส.ร.ในร่างของพรรคเพื่อไทยนี้ความจริงก็คืออันเดียวกันกับที่พรรคเพื่อไทยเคยเสนอในครั้งก่อน และในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งและการรณรงค์ประชามติ
ที่ผ่านมา พรรคเพื่อไทยก็ยืนยันรูปแบบ วิธีการนี้มาตลอด ในร่างที่เตรียมเสนอคราวนี้จึงยืนยันอย่างเดิมตามที่ได้พูดกับประชาชนไว้
ผู้ที่ร่วมกันคิดยกร่างและนำเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.พรรคก่อนที่จะมีการลงชื่อกันได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่มีอะไรขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากไม่ได้ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง แต่ให้ประชาชนเลือกในขั้นต้นแล้วรัฐสภาเป็นผู้ตัดสินสุดท้าย การให้ประชาชนมีส่วนร่วมเช่นนี้ เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดีกว่าที่จะให้รัฐสภากำหนดทุกอย่างกันเองไปเสียหมด
หวังว่าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยจะเข้าใจความสำคัญของเรื่องนี้และช่วยชี้แจงให้พรรคภูมิใจไทยคลายความกังวลลงได้ และหวังว่าหากมีการนำเรื่องนี้มาหารือในที่ประชุม ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ส.ส.ส่วนใหญ่จะช่วยกันรักษาเนื้อหาสาระที่มีความสำคัญอย่างมากนี้ไว้ตามที่ได้พูดกับประชาชนไว้
ก่อนหน้านี้ ตัวแทนพรรคการเมืองต่างๆ หารือกันก็มีข้อสรุปว่าหากมีหลักการตรงกันในการแก้โดยรัฐธรรมนูญเพื่อให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็สามารถลงชื่อให้แก่กันและกันได้ ในขั้นตอนนี้จึงไม่ควรนำเอาสาระสำคัญในมาตราใดหรือข้อใดมาเป็นเหตุหรือข้ออ้างในการที่จะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนร่างใดร่างหนึ่ง เนื้อหาเหล่านี้ยังจะต้องที่จะพิจารณากันอีกในขั้นกรรมาธิการและในวาระที่สอง ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาอย่างไร
จะไปด่วนสรุปว่าร่างใดขัดต่อคำวินิจฉัยของรัฐธรรมนูญยอมไม่ถูกต้อง
ที่สำคัญเวลานี้ต้องยึดมั่นในเจตนารมณ์ที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งย่อมจะแตกต่างจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอย่างมาก ไม่ใช่จัดทำกันใหม่แล้วก็ออกมาเหมือนเดิม โดยเฉพาะไม่ควรคิดในทางที่จะรักษาสถานะของผู้มีอำนาจหรือได้ประโยชน์จากระบบปัจจุบันนี้โดยไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชน