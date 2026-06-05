ปลัดยุติธรรม คาด มิ.ย.นี้กระบวนการปล่อย ทักษิณ ปลดกำไล EM เสร็จสิ้น
เมื่อเวลา 13.05 น.วันที่ 5 มิ.ย.ที่ทำเนียบรัฐบาล นางพงษ์สวาท นีละโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนกระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤติ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังมีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ 2569 ว่า จะมีคณะกรรมการตามมาตรา21 พระราชกฤษฎีกา ประกอบด้วย3 ฝ่าย ได้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร อัยการจังหวัด และผู้บัญชาการเรือนจำ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดวันประชุมในเร็วๆ โดยกรอบระยะเวลาการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ คือ ไม่เกิน 120 วัน แต่ส่วนใหญ่จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัด ซึ่งมีจำนวนมากน้อยไม่เท่ากัน โดยในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั่วประเทศจากทุกเรือนจำกว่า 1 หมื่นคน
นางพงษ์สวาท กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนหลังจากคณะกรรมการฯประชุมแล้ว จะมีการออกใบบริสุทธิ์ ซึ่งกรณีของนายทักษิณ ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลธนบุรี จากนั้นจะนำใบไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติ ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการ
ส่วนขั้นตอนกระบวนการจะเสร็จสิ้นได้ภายในเดือนมิ.ย.นี้หรือไม่นั้น นางพงษ์สวาท กล่าวว่า คิดว่าภายในเดือนมิ.ย.นี้ น่าจะเสร็จสิ้น โดยการดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบปฎิบัติ
รายงานข่าวระบว่า กรณีของผู้ถูกคุมประพฤติพักโทษ อย่างเช่นกรณีของอดีตนายกฯ ก็จะต้องรอหมายปล่อยตัวจากศาลแห่งท้องที่ส่งไปยังเรือนจำฯ ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกับสถานที่คุมประพฤติ จากนั้นเรือนจำฯ ก็จะทำหนังสือแจ้งการปล่อยตัวพ้นโทษไปยังสำนักงานคุมประพฤติในท้องที่ และเรือนจำฯ จะได้นัดหมายให้อดีตนายกรัฐมนตรีมารับใบบริสุทธิ์ หรือเอกสารสำคัญการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาดที่พ้นโทษ เพื่อไปยื่นแสดงต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติ เพื่อขอปลดกำไล EM สำหรับพ้นโทษบริบูรณ์