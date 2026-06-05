รุทธพล เผยตั้งกก. 3 ฝ่ายแล้ว พิจารณาปล่อย ทักษิณ-นักโทษทั่วไทย ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

‘รุทธพล’ เผยตั้งคณะกรรมการ 3 ฝ่าย พิจารณาปล่อยตัว ‘ทักษิณ-นักโทษทั่วประเทศ’ หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เมื่อเวลา 13.15 น. วันที่ 5 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงขั้นตอนการปลดกำไล EM ของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษว่า เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.ที่ผ่านมา ลงนามตั้งคณะกรรมการตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาพระราชทายอภัยโทษ (คณะกรรมการ 3 ฝ่าย) ของแต่ละจังหวัด อยู่ที่ทางจังหวัดจะประชุมกันอีกที ซึ่งจะพิจารณารายละเอียดของผู้ที่จะได้รับการพ้นโทษ
เมื่อถามว่า ผู้ได้รับการอภัยโทษมีจำนวนมากน้อยแค่ไหน รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด เรื่องนี้มีการรายงานขึ้นมาแล้ว ส่วนรายละเอียดต้องถามทางราชทัณฑ์
ผู้สื่อข่าวถามว่า ระยะเวลาดำเนินการยังอยู่ในกรอบ 120 วันใช่หรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า รายละเอียดต้องให้กรมราชทัณฑ์ตอบคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ เพราะกรรมการของแต่ละจังหวัดอาจจะมีการประชุมพิจารณาไม่ตรงกัน อยู่ที่ความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆ ด้วย
เมื่อถามว่า ได้กำหนดเวลาให้แต่ละจังหวัดแจ้งผลการพิจารณามาหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ไม่ได้กำหนด แต่คงต้องมีการสรุปกับทางกรมราชทัณฑ์อีกครั้ง ว่าจังหวัดไหนที่พิจารณาเสร็จแล้ว เมื่อถามย้ำว่า ขั้นตอนสุดท้ายจะต้องส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมอีกหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า คงส่งมากรมราชทัณฑ์ ไม่ได้ส่งที่กระทรวง ส่วนรัฐมนตรีมีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละจังหวัดเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเดือน มิ.ย.นี้จะพิจารณาจบหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด เมื่อถามย้ำว่า จะต้องส่งเรื่องมาที่นายกฯพิจารณาอีกหรือไม่ รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า ในระเบียบไม่ต้องส่งมาให้นายกฯ