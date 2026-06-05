ยังไม่เข้า EEC! พิพัฒน์ ชี้ ต้องหารือเอกชนก่อน ปมสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เมื่อเวลา 13.15 น.วันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คมนาคม ให้สัมภาษณ์กรณีที่ประชุมเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่ทางคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) จะมีการพูดคุยเรื่องการเจรจาสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูง เชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาระบบรางเพื่อเชื่อมต่อกรุงเทพฯ และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือไม่
นายพิพัฒน์กล่าวว่า โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ยังไม่นำเข้าพิจารณาในที่ประชุม เนื่องจากต้องรอการหารือกับกลุ่ม ซี.พี. (บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด) ที่เป็นเอกชนคู่สัญญา ก่อน