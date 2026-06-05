‘ไชยชนก’ เผยคุย Meta เพิ่มการตรวจจับคอนเทนต์ สกัดไลฟ์คลิปอนาจาร

‘ไชยชนก’ เผยคุย Meta สกัดไลฟ์คลิปอนาจารแล้ว เล็งเพิ่มความละเอียดปิดกั้นคอนเทนต์ พร้อมประสาน ตร.ดำเนินคดีเครือข่ายปล่อยคลิป
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวถึงความคืบหน้าการหารือกับแพลตฟอร์มออนไลน์หลังจากที่กรณีไลฟ์สดอนาจาร ว่า ทางบริษัท Meta ได้ลดเกณฑ์การตรวจจับ และหลังจากนั้นยังไม่พบกรณีเช่นนั้นเกิดขึ้นอีก โดยมีการเพิ่มความละเอียดตรวจจับคอนเทนต์ลักษณะนี้ให้มีความละเอียดเพิ่มมากขึ้นซึ่งบริษัทแจ้งว่าอาจส่งผลกระทบเป็นการไปปิดกั้นคอนเทนต์อื่นๆด้วย แต่ก็จำเป็นที่จะต้องทำ
นายไชยชนก กล่าวว่า ตนจะไปพูดคุยเพิ่มเติมว่าจะสามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้อีกบ้าง โดยเฉพาะในเรื่องของการยิงโฆษณาซึ่งได้รับการตอบรับว่าจะดำเนินการ โดยจะมีการนำร่องในกลุ่มของการลงทุน หากประสบความสำเร็จก็จะขยายไปในกลุ่มอื่นโดยเฉพาะเรื่องการโฆษณา
นอกจากนี้ ยังมีการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมพบว่าการกระทำความผิดขณะนั้นมีเครือข่ายที่ไม่ใช่คลิปที่เห็นเพียงคลิปเดียว ซึ่งทาง Facebook ได้ถอดนำคลิปลง และเก็บรวบรวมข้อมูลและกวาดออกจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ซึ่งจะรวบรวมข้อมูลให้กับสำนักงานตำแหน่งแห่งชาติ เพื่อดำเนินการในเรื่องเครือข่ายต่อไป
นายไชยชนก กล่าวอีกว่า จะต้องมีการในเรื่องกฎหมาย ที่จะต้องทำให้ระยะเวลาดำเนินการสั้นลงเพื่อที่จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยระยะเวลาควรลดลงไม่ถึง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงระเบียบไม่นาน แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะให้ใช้เหลือเวลาเท่าไหร่ในการดำเนินการเพราะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ซึ่งจะขยายไปยังแพลตฟอร์มอื่นๆ นอกจาก Meta ด้วย แต่ยอมรับว่าแพลตฟอร์มอื่นมีความรวดเร็วและให้ความร่วมมือที่ดีกว่า