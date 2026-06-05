‘ปลัดกลาโหม’ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ย้ำศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

‘ปลัดกลาโหม’ ตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ย้ำศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบพึ่งพาตนเอง เพื่อปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเสริมความมั่นคงอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ศรัณย์ เพชรานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โดยมี พล.ท.รณรงค์ โรจนเสน ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ให้การต้อนรับ
โอกาสนี้ พล.อ.ธราพงษ์ ได้เยี่ยมชมสายการผลิตอาวุธประจำกาย การทดสอบยิงอาวุธ การซ่อมปรับปรุงเครื่องยิงลูกระเบิดและปืนใหญ่ ตลอดจนเยี่ยมชมผลงานวิจัยยุทโธปกรณ์ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสายการผลิตกระสุนปืนใหญ่ เพื่อรองรับความต้องการด้านความมั่นคงของประเทศในการพึ่งพาตนเองด้าน การป้องกันอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ พร้อมกับพบปะขอบคุณกำลังพลในการร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติ ภารกิจอย่างดี
ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธเป็นหน่วยงานสำคัญที่ทำหน้าที่ผลิต ซ่อมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนา อาวุธยุทโธปกรณ์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีขีดความสามารถครอบคลุมตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุง การปรับปรุงยุทโธปกรณ์ ไปจนถึงการทดสอบมาตรฐานอาวุธและกระสุน
จากข้อมูลการผลิตประจำปี พบว่าหน่วยงานมีศักยภาพในการผลิตอาวุธและยุทโธปกรณ์ได้อย่าง ครบวงจร ตั้งแต่อาวุธประจำกาย อาวุธสนับสนุน เครื่องช่วยฝึก กระสุน และระบบอาวุธสำคัญต่าง ๆ โดยสามารถผลิตปืนเล็กยาวและอาวุธสำหรับการฝึกได้หลายพันกระบอกต่อปี ผลิตเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด 60 , 81 และ 120 มิลลิเมตร รวมกว่า 500 กระบอกต่อปี ผลิตและปรับปรุงปืนใหญ่ขนาด 105 มิลลิเมตร รวมทั้งพัฒนาระบบปืนใหญ่อัตตาจรล้อยางและเครื่องยิงลูกระเบิดอัตตาจรล้อยางที่มีความทันสมัย เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังมีขีดความสามารถในการผลิตกระสุนเครื่องยิงลูกระเบิดและกระสุนปืนใหญ่ รวมมากกว่า 80,000 นัดต่อปี ตลอดจนดำเนินโครงการปรับปรุงและยกระดับยุทโธปกรณ์ที่ประจำการอยู่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการใช้งานในระยะยาว และสอดคล้องกับความต้องการของกองทัพในปัจจุบัน
ขีดความสามารถดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยที่สามารถผลิตซ่อมสร้าง และพัฒนายุทโธปกรณ์สำคัญได้ด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีภายในประเทศ ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาจากต่างประเทศ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องสร้างความเชื่อมั่นว่ากองทัพไทยมีความพร้อมในการดูแลรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน