อนุทิน ชี้ ‘ทักษิณ’ พ้นโทษ ไม่กังวลมีอิทธิพลเหนือรบ. เผย ถอนชื่อร่างแก้ รธน.เพื่อไทย คุยกันเข้าใจดี

อนุทิน ชี้ ทักษิณ พ้นโทษ ไม่ต้องกังวลมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล ลั่น คนมีอำนาจตัดสินใจคือประชาชน บอก หากท่านตั้งใจวางมือทางการเมืองจริง ตนก็ต้องเชื่อ ส่วนปม ถอนชื่อ ร่างแก้ไข รธน. “เพื่อไทย” ไม่มีปัญหา พูดคุยกันเข้าใจดี
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย กล่าวถึงกรณีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ได้พบปะพูดกันแล้วหรือไม่ ว่า ยังไม่ได้เจอกัน และอย่างที่ตนบอกคือแสดงความยินดี รู้สึกโอเค ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
เมื่อถามถึงกรณีที่จะถอดกำไล EM ในจันทร์นี้แล้วนั้น นายอนุทิน ย้ำว่า ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอน
เมื่อถามว่า ในอนาคตจะมีการเข้าไปพูดคุยกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้ในทางการเมือง ตนก็คุยกับนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมว.แรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในเรื่องของการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาล
เมื่อถามว่า วันนี้เชื่อหรือไม่ว่านายทักษิณจะวางมือทางการเมืองจริง นายอนุทิน กล่าวว่า ถ้าถามตนในฐานะที่เคยทำงานเป็นรัฐมนตรีของนายทักษิณมา ตนก็ต้องเชื่อ ความตั้งใจของท่านเป็นอย่างไร ตนก็ต้องเชื่อ
เมื่อถามว่า ไม่ต้องกังวลว่านายทักษิณจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี และพรรคร่วมรัฐบาล นายอนุทิน ระบุว่า ไม่ต้องกังวลเลย ในคณะรัฐมนตรีคนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคือประชาชน เพราะรัฐบาลฟังประชาชนเท่านั้น และไม่ต้องกังวลเลยว่าพวกตนจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของใคร ซึ่งแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ชัดไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องแล้ว คนที่รัฐบาลต้องฟังคือพี่น้องประชาชน และนี่ก็ไม่ใช่วาทกรรม แต่นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสัจธรรม
ส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ได้มีการพูดคุยกับหัวพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างได้หารือกันด้วยความเข้าใจอันดี ไม่มีปัญหาอะไร