นายกฯ ส่ง สีหศักดิ์ คุย กัมพูชา ใต้กลไก UNCLOS ย้ำ ไม่คุยฟื้นสัมพันธ์-ไม่มีวันเปิดด่าน

‘นายกฯ’ ส่ง ‘สีหศักดิ์’ นำทีมคณะประนอมคุย ‘กัมพูชา’ ภายใต้กลไก UNCLOS ย้ำ ไม่คุยฟื้นสัมพันธ์-ไม่มีวันเปิดด่าน ยก ไทยไม่ต้องวิ่งโล่หาความชอบธรรมให้ตัวเองเหมือนเขมร มั่นใจไม่ได้ทำอะไรผิด เชื่ออธิบายทุกฝ่ายได้
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 5 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เปิดเผยภายหลังการพูดคุยกับ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ ว่า ได้มีการพูดคุยเรื่องอนุสัญญากฎหมายทะเลแห่งสหประชาชาติ (UNCLOS) ว่าจะเข้าสู่กระบวนการอย่างไร และการเยือนประเทศเวียดนาม และการตั้งทีมตัวแทนเข้าไปพูดคุยเมื่อเข้าสู่กระบวนการ UNCLOS โดยมีความเป็นได้ว่าหัวหน้าคณะจะเป็นนายสีหศักดิ์ เพราะเป็นระดับที่ต้องดูแลเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยแต่ละประเทศจะตั้งตัวแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเพื่อให้มีความเป็นกลาง
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเดินหน้าเชิงรุกอย่างไรบ้าง ไม่ได้คิดว่าใครรุกใคร คิดแต่ว่าไทยต้องไม่มีการเสียประโยชน์อะไรที่เรามีอยู่เดิม โดยเฉพาะอธิปไตย และการรักษาสิทธิ และประโยชน์ของเรามากที่สุดเท่าที่จะทำได้
เมื่อถามว่า คาดหวังในการเจรจาครั้งนี้จะคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือไม่ นายอนุทิน ย้ำว่า เรื่องนี้เป็นกระบวนการ และยังมีอีกหลายขั้นตอน เมื่อถึงเวลารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะมาชี้แจงในรายละเอียด เพราะเป็นเรื่องความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะกฎหมายสนธิสัญญาระหว่างประเทศ จึงต้องให้คนที่มีความรู้ความชำนาญโดยตรงมาให้ข้อมูลเมื่อถึงเวลาอันสมควร
ผู้สื่อข่าวเมื่อถามว่า กังวลหรือไม่เพราะที่ผ่านมากัมพูชามักช่วงชิงความได้เปรียบบนเวทีโลกก่อนไทยเสมอ นายอนุทิน ระบุว่า เราไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมต้องกังวล มัวแต่จะไปวิ่งตามคนโน้นคนนี้ไม่ได้ เพราะเรามีความมั่นใจในความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของเราในการรักษาดินแดนของเราไว้แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปหวั่นไหว พร้อมระบุว่า ตามหลักแล้วคนที่ต้องวิ่งไปนู่นนี่ วิ่งหาความชอบธรรม ก็แสดงว่ามันไม่มีความชอบธรรมอยู่ จึงต้องไปแสวงหา แต่เรามั่นใจในความชอบธรรมของเรา เราก็ไม่ต้องไปวิ่งหาความชอบธรรมที่ไหน เพราะเราอธิบายทุกคนได้ อธิบายทุกฝ่ายได้แม้ในประเทศของเรา
ส่วนกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU44 ของไทยนั้น นายอนุทิน มองว่า ไม่เกี่ยวกับ UNCLOS เพราะหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ เพราะทางกัมพูชาเป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้ และเราก็ต่างเป็นภาคีแต่ต้องย้ำว่าเราต้องยกเลิก MOU44 ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยอะไรกัน แต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลย มานานกว่า 25 ปี อะไรก็ตามที่ดำเนินการมา 25 ปีแล้วแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลยก็ต้องเปลี่ยนกรอบ และรูปแบบ
นายกฯ กล่าวว่า ส่วนเหตุผลที่ไม่ยกเลิก MOU 43 เพราะได้เดินหน้ามากกว่า 60% แล้ว ก็ต้องทำต่อในเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากล ดังนั้น จะมาบอกว่าไทยยกเลิกฝ่ายเดียว มันไม่ใช่จึงต้องหากรอบใหม่มาเจรจา และกัมพูชาขอใช้ UNCLOS แต่ตอนเคยพูดไปแล้วว่าอาจเป็น MOU69 หรือ MOU70 ก็ได้แต่กัมพูชาก็ยืนยันว่าจะใช้กลไก UNCLOS หมายความว่าจากนี้ไปจะคุยกันแค่ UNCLOS ไม่คุยกันเรื่องความร่วมมืออื่น ๆ และการฟื้นฟูความสัมพันธ์ยังไม่ต้องคุย การเปิดด่านไม่มีวันเปิดและนี่คือท่าทีของไทย