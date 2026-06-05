ป.ป.ช. ยกคำร้อง อดีตนายก อบจ.พิจิตร อนุมัติงบ 11 ล้านให้สมาคมกีฬา ชี้แค่ไม่เหมาะสม

ป.ป.ช. ยกคำร้อง อดีตนายก อบจ.พิจิตร ปมอนุมัติงบ 11.5 ล้านให้สมาคมกีฬาจังหวัด ชี้ ไร้มูลทุจริต แค่ไม่เหมาะสม
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน นายจักรกฤช ตันเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 6 ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 6 เปิดเผยเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติ ซึ่งเป็นเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 6 ดำเนินการไต่สวน กรณีมีเหตุอันควรสงสัย นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ว่ามีส่วนได้เสียในการอนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563 จำนวน 11,500,000 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ จากการไต่สวนเบื้องต้น ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่า นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป ทั้งนี้ การกระทำของนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ ผู้ถูกกล่าวหา ในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร อนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนากีฬาจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งผู้ถูกกล่าวหา เป็นนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดพิจิตรอยู่ด้วยในขณะนั้น ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม จึงมีหนังสือแจ้งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อกำชับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัดต่อไป