อินไซด์เหล่าทัพ ชายแดนเริ่มระอุ หลังจู่ๆ “นายกฯหนู”

⦁…ชายแดนเริ่มระอุ หลังจู่ๆ “นายกฯหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย เซ็นคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 212/2569 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดน (ศบค.ชด.) โดยให้ “บิ๊กหยอย” พล.อ.อุกฤษฎ์ บุญตานนท์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) เป็น ผอ.ศบค.ชด.
⦁…หลังประเมินว่าสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนของไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาภัยคุกคามด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติด อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ภัยคุกคามรูปแบบใหม่และปัญหาความขัดแย้งตามแนวชายแดน …กลิ่นปะทะรอบ 3 เริ่มโชยมา!!
⦁…ขณะที่ชายแดน “แม่ทัพเติ่ง” พล.ท.วีระยุทธ รักศิลป์ แม่ทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดน เขตความรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจที่ 2 กองกำลังสุรนารี เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ตรวจสอบภูมิประเทศ เส้นทางยุทธศาสตร์ และทบทวนแผนการปฏิบัติของหน่วย พร้อมให้กำลังใจกำลังพล เรียกว่าเตรียมความพร้อมเผื่อมีสถานการณ์ไม่คาดคิด…
⦁…ควันหลงจากสวีเดน “บิ๊กคิม” พล.อ.อ.เสกสรร คันธา ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) นำคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทน ระยะที่ 1 (Gripen E/F) เข้าร่วมการประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ
⦁…ทำสัญญาจัดซื้อเฟส 1 จำนวน 4 เครื่องไปแล้วนั้น กองทัพอากาศ (ทอ.) มีแผนที่จะซื้อให้ครบ 1 ฝูง 12 เครื่องเฟส 2 และเฟส 3 รวม 8 ลำ โดยตามแผนจะครบฝูงภายในปี 2580 พร้อมอัพเกรดเครื่องบิน SAAB 340 AEW ติดเรดาร์ Erieye หมดอายุ เป็น Saab2000 Erieye พร้อมเพิ่มระบบควบคุมเป็นกองบัญชาการลอยฟ้า เป็นต้น
⦁…ไม่ยอมน้อยหน้า ในการเสริมเขี้ยวเล็บ “บิ๊กเฟื่อง” พล.ร.อ.ไพโรจน์ เฟื่องจันทร์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) บินไปแดนกระทิงดุ ลงนามร่วมกับบริษัท Airbus Defence and Space ในการจัดซื้อเครื่องบินลำเลียง C295 จำนวน 2 ลำ วงเงิน 3,769 ล้านบาท โดยเป็นงบผูกพันปี 2569-2573 สำหรับ Airbus C295 เป็นรุ่นที่ติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจการณ์ (EO/IR) เสริมขีดความสามารถด้านมิติทางอากาศในทะเล สำหรับภารกิจลาดตระเวน เฝ้าระวัง ค้นหาและกู้ภัย (SAR) และสนับสนุนการลำเลียงพล คาดว่าส่งมอบในปี 2573
⦁…ที่ลือสะพัดคือ โครงการจัดหา “เรือฟริเกต” สมรรถนะสูง รบ 3 มิติ “บนน้ำ ใต้น้ำ อากาศ” ของกองทัพเรือ (ทร.) วงเงิน 1.75 หมื่นล้าน ที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกแบบในลิสต์ 6 บริษัทจาก 4 ชาติ ได้แก่ ตุรกี 2 บริษัท, เกาหลี 2 บริษัท สิงคโปร์และสเปน โดยมีข่าวว่า เคาะเรียบร้อยคือ Hanwha Ocean, SK Oceanplant ส่วนจริงหรือไม่? กลางเดือน มิ.ย.นี้น่าจะได้รู้กัน