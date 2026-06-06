เรียงคนมาเป็นข่าวสเปเชียล ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯ

⦁…ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรำศึกหนัก
วันก่อนเปิดห้องพบปะเครือมติชนที่กระทรวงพาณิชย์ แลกเปลี่ยนพูดคุยถึงภารกิจที่ได้ทำมา
มองเห็นการนำเอาการบริหารแบบคลัสเตอร์มาใช้แก้ไขปัญหาประเทศ
จากหลากหลายมากมายที่รัฐบาลต้องแบกภาระ กำหนดให้รองนายกฯ ดูแลเป็นคลัสเตอร์ๆ ไป
ศุภจี ดูแลเรื่องการผลิต การค้า และการบริการ จัดระบบการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
พุ่งเป้าไปที่สินค้าเกษตร พุ่งเป้าไปที่การท่องเที่ยว
ที่ผ่านมาพบความสำเร็จจากการส่งออกผลไม้ที่แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความไม่เข้าใจ
แต่สุดท้ายผลที่ปรากฏคือยอดการส่งออกผลไม้พุ่งโด่ง ทำลายประวัติศาสตร์
แต่การบ้านที่ต้องแก้ไขยังมีอีกหลายอย่าง เพราะสินค้าการเกษตรยังมีอีกหลายแบบ
เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวที่ต้องมีต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
ช่วงท้ายของการพบปะ มติชนทีวีรู้มานานแล้วว่า รองนายกฯศุภจีสนใจเพลงและดนตรี
ตั้งปุจฉาสอบถามเกี่ยวกับเพลงที่น่าประทับใจ
ส่วนวิสัชนาว่าอะไรต้องคอยฟังจากมติชนทีวี แต่ขอบอกว่าช่วงท้ายสัมภาษณ์มีเซอร์ไพรส์
รองนายกฯศุภจีร้องเพลงเพราะมาก
⦁…วันหยุดสุดสัปดาห์ คณะกลุ่มจิตอาสา Top วบส.รุ่น 1 NIDA มีอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย และ ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ บอสใหญ่แห่งบริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) นำทีมจับมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) นายวิชัย นะสุวรรณโน รองผู้อำนวยการสถาบันและคณะจัดกิจกรรม CSR ลุยป่าฝ่าดง มอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างระบบโซลาร์เซลล์ และสิ่งของ อุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์มานิ หรือชาวซาไก หรือเงาะป่า ที่ ต.หนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง จำนวน 8 หลัง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หน่วยงานภาคีเครือข่ายและคณะกลุ่มจิตอาสา Top วบส.รุ่น 1 NIDA ได้เยี่ยมเยียนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มานิ พร้อมส่งมอบงบประมาณสนับสนุนการสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) รวมถึงเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูกเสื้อผ้า และสิ่งของ เพื่อเป็นการต่อยอดยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจเช่น การสร้างที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมตามอัตลักษณ์ชุมชนให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์มานิ รวมทั้งส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน
ระหว่างเยี่ยมชาวชุมชนมานิ อดีตนายกฯชวน หลีกภัย ยังโชว์ความเป็นศิลปินนักวาดภาพลายเส้น (Line Art)เจ้าของฉายา “ฐาปนันดรศิลปิน” ที่ได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งนายชวนมักใช้ปากกาหมึกซึมบันทึกเรื่องราว บุคคล และสถานที่ต่างๆ ก่อนคณะจะร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกับพี่น้องชาติพันธุ์มานิในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น
กิจกรรมกลุ่มจิตอาสา Top วบส.รุ่น 1 NIDA ครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งนารี สถาบันและหน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่มาร่วมแลกเปลี่ยนและเติมเต็มข้อมูลสำคัญ อาทิ สำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพัทลุง, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนารี, ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรมวลชน 1
และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
⦁…ปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวจัดงาน Thailand Healthcare 2026 วันที่ 25-28 มิถุนายน ที่ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
งานปีนี้จัดภายใต้ธีม Longevity “อยู่ดี แฮปปี้นาน” มุ่งชวนทุกคนมาอัพเลเวลการใช้ชีวิต เพื่อให้อายุที่ยืนยาวนั้นมาพร้อมสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ
ผ่าน 4 แกนสำคัญ นั่นคือ การออกกำลังกาย-“ปั้นหุ่นสตรอง” โภชนาการ-“กินแบบสมาร์ท” การจัดการความเครียด-“ฮีลใจให้บาลานซ์” และ การฟื้นฟูร่างกาย-“หลับลึกชาร์จพลัง”
พร้อมกันนั้นยังมีไฮไลต์ 7 อย่าง ที่ตอบโจทย์ Longevity “อยู่ดี แฮปปี้นาน” ซึ่งหนึ่งในไฮไลต์ย่อมหนีไม่พ้นการตรวจสุขภาพฟรี
ปีนี้มีสถานพยาบบาลเข้ามาบริการตรวจสุขภาพด้านต่างๆ ให้แก่ผู้ลงทะเบียนมากมายหลากหลายเหมือนเช่นทุกปี
ประกอบด้วย 1.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 2.โรงพยาบาลธนบุรี 3.โรงพยาบาลรามคำแหง
4.มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 5.สถาบันโรคทรวงอก 6.โรงพยาบาลแพทย์รังสิต 7.โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
8.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 9.ศูนย์โรคหูและการได้ยินเอียร์โทน 10.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 11.โรงพยาบาลบางปะกอก 8
12.ศูนย์หลอดเลือดศิริราช 13.โรงพยาบาลหัวเฉียว 14.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 15.โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 16.ทันตกรรมธรรมศาสตร์
สนใจลงหมายล่วงหน้า วันที่ 25-28 มิถุนายน ไปดูแลสุขภาพกันที่ Thailand Healthcare 2026
ณ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์
⦁…ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงานประชุมนานาชาติ Advantech Edge AI Conference ของบริษัท แอดวานซ์เทค จำกัด หรือ Advantech ผู้นำระดับโลกด้านระบบอัจฉริยะสำหรับ IoT และแพลตฟอร์ม Embedded จัดขึ้นช่วงวันที่ 1-3 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ศูนย์ประชุม Hua Nan Bank International และสำนักงานใหญ่ Advantech ไทไป ไต้หวัน
นับเป็นงานใหญ่รอบปี มีผู้นำอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และพันธมิตรในระดับนิเวศ AI เข้ารวมงานอย่างคับคั่ง ในส่วนของประเทศไทย แมทริก ชุง ผู้จัดการทั่วไปบริษัท Advantech ประเทศไทยนำทีมเข้าร่วมด้วย
ไฮไลต์ของการประชุมครั้งนี้ Advantech ได้ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกในระบบนิเวศ AI ได้แก่ เอ็นวิเดีย (NVIDIA) ควอลคอมม์ และอินเทล นำเสนอทิศทางล่าสุดของเทคโนโลยี Edge Computing และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ (Physical AI)
พร้อมสะท้อนให้เห็นว่าการนำ Edge AI ซึ่งเป็นการประมวลผลอัลกอริทึม AI บนอุปกรณ์ปลายทาง โดยตรงไปใช้งานในระดับองค์กรและอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงการขยายตัวอย่างเป็นอย่างมาก
เคซี หลิว ประธานกรรมการบริษัท Advantech จำกัด ได้ขึ้นเวทีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Edge Computing & AI-Powered WISE Solutions ชี้ให้เห็นทิศทางในภาพรวมว่า AI กำลังก้าวจากระบบคลาวด์สู่ Edge
และพัฒนาจากการเป็นเพียงเทรนด์ทางเทคโนโลยีไปสู่หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในทุกอุตสาหกรรม
Advantech กำลังปรับบทบาทจากผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์และเทคโนโลยี ไปสู่การเป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม ผ่านกรอบการทำงาน WEDA (WISE-Edge Developer Architecture) การบูรณาการระบบนิเวศ
และความสามารถด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมกัน เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถยกระดับ AI ให้เป็นกลไกหลักในการดำเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ
Physical AI ก้าวสู่การใช้งานจริง พร้อม WEDA เป็นสถาปัตยกรรมหลักของ Edge AI เมื่อ Edge AI มีความพร้อมมากขึ้น AI จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการฝึกโมเดลบนคลาวด์ หรือ Generative AI อีกต่อไป
แต่กำลังก้าวสู่ยุคของ Physical AI ซึ่งสามารถรับรู้ คิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้ AI มีบทบาทในการตัดสินใจและการดำเนินงานอัตโนมัติในภาคอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์
…เป็นอีกความก้าวหน้าของการนำ AI เข้ามาในระบบอุตสาหกรรม