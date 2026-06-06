เท้ง ยื่นสอบ ป.ป.ช. ข้องใจยกคำร้อง คดีศักดิ์สยาม ลุ้น  โสภณ ส่งศาลไต่สวน

เท้ง ยื่นสอบ ป.ป.ช. ข้องใจยกคำร้องคดีศักดิ์สยาม ลุ้น โสภณ ส่งศาลไต่สวน ไอติม ผวาผูกขาด สสร. อ๋อยชี้ ฉบับพท.ไม่ขัดกม.
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่รัฐสภา นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน(ปชน.) พร้อมด้วยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคปชป. น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว. แถลงข่าวยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 ให้ส่งเรื่องต่อประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีตีตกคำร้องนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในซุกหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรัคชั่น ขัดหรือแย้งต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
นายณัฐพงษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางพรรคปชน.ได้ยกร่างคำร้องพร้อมหลักฐานส่งให้ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 236 ส่งประธานศาลฎีกาตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของป.ป.ช. กรณีตีตกคำร้องนายศักดิ์สยาม ซุกหุ้น โดยมีพยานหลักฐานรวมรวมเป็นเอกสารหนามาก แบ่งออกเป็น 4 ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย 1. กล่าวหาว่า ป.ป.ช.ใช้กระบวนการในการตรวจสอบโดยไม่ชอบ 2.ป.ป.ช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้โดยมิชอบ 3.ป.ป.ช.จงใจปกปิด ไม่โปร่งใส และ 4.ป.ป.ช.จงใจละเว้น ละเลย ไม่ตรวจสอบมูลฐานความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
“ยืนยันแล้วว่ามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอประธานรัฐสภาควรจะต้องส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาให้มีการตั้งคณะไต่สวนอิสระมาดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด และสัปดาห์หน้าจะแถลงลงรายละเอียดอื่นๆ อีกครั้ง” นายณัฐพงษ์ กล่าว
ขณะที่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน(ปชน.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทย(ภท.)ให้ ส.ส.ถอนชื่อจากการสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย(พท.) ว่า ทราบจากข่าว เหตุผลที่มติพรรคภท.ให้ส.ส.ถอนชื่อ เพราะกังวลว่าจะขัดกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 แต่มีข้อสังสัยในเหตุผล เพราะไม่เห็นว่าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคพท.จะขัดกับคำนิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เมื่อถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนได้ไหมว่าจะทำให้การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ บีบให้เหลือช่องทางเดียว นายพริษฐ์ กล่าวว่า เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ตนเคยตั้งข้อสังเกตว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญของระบอบสีน้ำเงินมี 2 เป้าหมายเพื่อให้ผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์คือ ทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่ฉบับใหม่สะดุดเพื่อให้สังคมอยู่กับรัฐธรรมนูญ 2560 ที่เปิดโอกาสให้เกิดการฮั้วได้ทั้งกระดาน หรือปล่อยให้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดินหน้า แต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผูกขาดกำหนดกติกาได้มาของ ส.ส.ร. คัดเลือก ผู้ร่าง หรือชี้ขาดเนื้อหา ดังนั้น หวังว่าสัญญาณที่ส่งมาจะไม่ใช่ความพยายามทำให้ในวาระแรกมีเพียงร่างของพรรคภูมิใจไทยเท่านั้นที่ผ่านไปได้
ด้าน นายจาตุรนต์ ฉายแสง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพท. โพสต์ทางโซเชียลมีเดีย ถึงร่างแก้รัฐธรรมนูญฉบับพรรคพท.ว่า รูปแบบวิธีการในการได้มาของ ส.ส.ร.ในร่างของพรรคพท. ความจริงก็ คือ อันเดียวกันกับที่พรรคพท.เคยเสนอในครั้งก่อน และในระหว่างหาเสียงเลือกตั้งและการรณรงค์ประชามติที่ผ่านมา พรรคพท.ยืนยันรูปแบบ วิธีการนี้มาตลอด ในร่างที่เตรียมเสนอคราวนี้จึงยืนยันอย่างเดิมตามที่ได้พูดกับประชาชนไว้ ผู้ที่ร่วมกันคิดยกร่างและนำเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.พรรคก่อนที่จะมีการลงชื่อกันได้ศึกษาและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าไม่มีอะไรขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ