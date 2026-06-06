รัฐบาล โชว์ผลงาน 8 เดือน ก่อนบอลโลก 2026 ปิดกั้น URL เว็บพนันแล้วกว่า 6 แสนรายการ

รองโฆษกรัฐบาล เผย สกัดพนันออนไลน์ 8 เดือนก่อน บอลโลก 2026 ปิดกั้นกว่า 6 แสน URLs เตือน อินฟลูฯหยุดคอนเทนต์ชวนเล่นพนัน ฟัน ลงโทษเด็ดขาด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคม ยกระดับป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจ และเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการปราบปรามและปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ และ URL ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดีย เพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาล และประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์ม ในปีงบประมาณ 2569 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.2568 – 31 พ.ค. 2569 ระยะเวลา 8 เดือน จำนวน 673,699 รายการ แยกเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาล จำนวน 635,717 รายการ และประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้น ประเภทหลอกลวงพนันออนไลน์ จำนวน 37,982 รายการ เฉพาะเดือนพ.ค. 2569 ปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการ ตามคำสั่งศาล 68,571 รายการ และประสานงานแพลตฟอร์ม 10,225 รายการ
นอกจากนั้นกำชับกระทรวงดีอี เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้น ยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ในเดือนมิ.ย.นี้ และสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้น โดยการนำเทคโนโลยี AI ช่วยตรวจจับทำให้การสกัดกั้นทำได้รวดเร็วและแม่นยำขึ้น
น.ส.พลอยทะเล กล่าวว่า ขอเตือนประชาชน ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน รวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมาย พ.ร.บ.คอมฯ มาตรา 14 และเตือนอินฟลูเอนเซอร์ ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบ อย่าปักตะกร้า อย่าแปะลิงก์ อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวน จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด