‘วันนอร์-คุณหญิงพจมาน’ ร่วมแถลงข่าว โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 12

คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์-พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์-วันมูหะมัดนอร์ มะทา“ ร่วมงานแถลงข่าว “ศิริราช-มูลนิธิไทยคม” ชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติฯ
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคประชาชาติ ว่า นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ และอดีตประธานรัฐสภา เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าว โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 12 เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด สโตรก 4 โรค 6 พฤติกรรม รู้แล้วทำ ป้องกันได้ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรสนับสนุนทั่วประเทศ เชิญชวนประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ร่วมกันสร้างสุขภาพที่ดี ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านการออกกำลังกายและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ณ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมี คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์, คุณพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิไทยคม ร่วมกิจกรรมด้วย
ทั้งนี้ กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นโครงการที่มูลนิธิไทยคม ร่วมกับ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอาการและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ตลอดจนการรณรงค์ สนับสนุน เพื่อเป็นการสร้างเสริมวินัยการออกกำลังกายให้เกิดขึ้นในคนไทยทุกเพศ ทุกวัย เพื่อสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรค โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 12 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ