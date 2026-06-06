อภิสิทธิ์ แนะรัฐ อย่าปราบอาชญากรรมต่างชาติ เพียงสร้างกระแสหรืออารมณ์ จี้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่สวนหลวง ร.9 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีนายกรัฐมนตรี ประชุมปราบอาชญากรรมจะไม่ให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ในไทยว่า จริงๆแล้วเป็นปัญหาที่เราฟังคำร้องเรียนจากหลายที่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ส่วนหนึ่งเรื่องของเจ้าหน้าที่ด้วย
และต้องยอมรับว่า คนไทยบางส่วนเข้าไปร่วมกระบวนการ เราสนับสนุนให้จัดการอย่างจริงจัง แต่ไม่อยากให้การทำเรื่องนี้เป็นเพียงการสร้างกระแสหรืออารมณ์ ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง อย่าให้เกิดความเข้าใจผิดและภาพลักษณ์ ยกตัวอย่างเช่นก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ แล้วพอมีข่าวทำให้คนไม่กล้าไปเที่ยวอีก
“เราไม่ได้ว่าคนต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน หรือนักลงทุน ก็มีความจำเป็นกับระบบเศรษฐกิจของเรา แต่เราต้องให้ความชัดเจนว่า ต้องปฏิบัติตามกฎตามกฎหมาย รัฐบาลออกแบบนโยบายว่าการลงทุนสามารถเชื่อมโยงคนไทยให้มีโอกาสให้มีรายได้มากขึ้น มากกว่าสร้างอาณาจักรของตัวเอง”นายอภิสิทธิ์ กล่าว