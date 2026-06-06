อัครเดช ยัน พ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า คุ้มครองเอสเอ็มอี เปิดทางรายเล็ก-ใหญ่ เติบโตร่วมกัน ไม่ผูกขาด
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สส.ราชบุรี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การแข่งขันทางการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เปิดเผยถึงแนวทางการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่า กรอบการทำงานของกมธ.ฯ จะยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจในวงกว้าง ครอบคลุมทั้งการค้าในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการทุกระดับ
โดยกมธ.ฯ จะนำบทเรียนจากการบังคับใช้กฎหมายเดิมมาศึกษาอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขช่องว่าง และข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้กฎหมายตอบโจทย์สภาพเศรษฐกิจและการแข่งขันทางการค้าในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง
นายอัครเดช กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นการควบรวมกิจการที่อาจนำไปสู่การผูกขาดตลาดนั้น ทางกมธ.ฯจะพิจารณาอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ว่ามีความเพียงพอในการป้องกันและควบคุมการผูกขาดหรือไม่ รวมถึงจะศึกษาช่องว่างทางกฎหมาย มาตรการลงโทษ และประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายที่ผ่านมา โดยต้องแยกให้ออกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากข้อจำกัดของกฎหมาย หรือเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ยังไม่เข้มแข็งพอ
“โดยจะนำกรณีศึกษาการควบรวมกิจการของธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่มาเป็นบทเรียนสำคัญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดในลักษณะเดียวกันกับธุรกิจอื่นในอนาคต เพราะเมื่อเกิดการผูกขาดแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคโดยตรง” นายอัครเดช กล่าว
นายอัครเดช กล่าวด้วยว่า หัวใจสำคัญของกฎหมายฉบับนี้คือการคุ้มครองผู้ประกอบการรายเล็กและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเป็นธรรม โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญการแข่งขันจากผู้ประกอบการรายใหญ่และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
ส่วนข้อกังวลว่ากฎหมายอาจส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจขนาดใหญ่ นายอัครเดช กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้มีเป้าหมายจำกัดสิทธิหรือสร้างอุปสรรคให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ แต่จะต้องสร้างสมดุลให้ทุกฝ่ายได้รับความเป็นธรรม ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่มีศักยภาพและความได้เปรียบด้านเงินทุนอยู่แล้ว แต่กฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันกันเองได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
ขณะเดียวกันก็ต้องปกป้องผู้ประกอบการรายเล็กไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ซึ่งแนวคิดสำคัญคือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหญ่และรายเล็กสามารถร่วมมือกันทางธุรกิจมากขึ้น ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ การแบ่งปันศักยภาพการผลิต และการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานร่วมกัน เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเติบโตไปพร้อมกัน
“กฎหมายฉบับนี้ไม่ใช่การทำให้รายใหญ่เสียเปรียบ แต่เป็นการสร้างระบบที่รายใหญ่และรายเล็กสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเติบโตไปพร้อมกันในระบบเศรษฐกิจไทย โดยไม่เกิดการผูกขาดหรือการเอาเปรียบทางการค้า” นายอัครเดช กล่าว