เปิดคำวินิจฉัยก.พ.ค.กทม. ชี้กระบวนการตั้ง 17 ขรก.ไม่ถูกต้อง ก่อนเลือกใหม่ได้คนเดิม
ความคืบหน้ากรณีมีข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ขรก.กทม.) ร้องเรียนว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ซึ่งในกระบวนคัดเลือกมีการพาดพิงถึงผู้บริหารระดับสูงในยุคของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เบอร์ 9 ต่อมานายชัชชาติและคณะได้ชี้แจงปฏิเสธประเด็นดังกล่าวนั้น
เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการตรวจสอบเอกสารคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค.กทม.) ที่มีนายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ เป็นประธาน และมีกรรรมการ ประกอบด้วย พล.อ.รุจ กสิวุฒิ นายเฉลิมพล โชตินุชิต น.ส.อำพันธ์ ธุววิทย์ พบว่ามีรายละเอียด 74 หน้า โดยสรุปว่า เมื่อวันที่ 23 มี.ค.69 ก.พ.ค.กทม. มีคำวินิจฉัยเรื่องดำที่57 (ร)/2568 เรื่องแดงที่ 10 (ร)/2569 เรื่องการร้องทุกข์กรณีการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง โดยให้ยกเลิกคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3310/2568 เรื่องเลื่อนข้าราชการ ซึ่งมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้ลงนาม
ภายหลังมีคำอุทธรณ์ของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ได้ร้องทุกข์ต่อก.พ.ค.กทม. กรณีการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ตำแหน่งผู้อำนวยการเขตและตำแหน่งผู้ตรวจราชการสูง โดยเห็นว่าไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมและไม่เป็นไปตามกฎก.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการระดับสูงพ.ศ.2557
ทั้งนี้ก.พ.ค.กทม. มีคำวินิจฉัย จากข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการพิจารณาประเมินบุคคลให้เหมาะสมกับตำแหน่งในองค์ประกอบ ด้านผลงาน กฎ ก.ก.ฯ กำหนดให้เสนอผลงานจำนวนไม่เกิน 3 เรื่อง 30 คะแนน คณะกรรมการคัดเลือก ได้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนนเฉพาะเรื่องที่นำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกประกอบการสัมภาษณ์ เพียง 1 เรื่องเท่านั้น
ย่อมก่อให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอผลงาน 3 เรื่อง 2 เรื่อง หรือ 1 เรื่อง และถึงแม้จะกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนเพิ่มเติม แต่คณะกรรมการคัดเลือกต่างคนต่างให้คะแนน โดยไม่ได้พิจารณาประเมินให้คะแนนไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้ง มิได้พิจารณาในรายละเอียดการให้คะแนนเกี่ยวกับคุณภาพของผลงานความยุ่งยากซับซ้อน และผลสัมฤทธิ์ของผลงาน และการให้เหตุผลในการพิจารณาผลงานแต่ละเรื่อง
นอกจากนั้นในการพิจารณาประเมินองค์ประกอบหลักด้านศักยภาพ องค์ประกอบย่อยด้านคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง คณะกรรมการคัดเลือกไม่ได้พิจารณาประเมินความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ ตามรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะเลื่อนและแต่งตั้ง
จึงเป็นการคัดเลือกโดยใช้ดุลพินิจให้คะแนน ด้านผลงานและด้านคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งโดยไม่ชอบ ด้วยระบบคุณธรรม และไม่เป็นไปตามกฎ ก.ก. ส่งผลให้คู่กรณีในการร้องทุกข์ใช้อำนาจพิจารณาออกคำสั่งเลื่อนข้าราชการไม่ชอบด้วยกฎหมายไปด้วย
ดังนั้น คำร้องทุกข์ฟังขึ้น ก.พ.ค.กทม. จึงมีคำวินิจฉัยให้ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการเฉพาะตำแหน่งที่ผู้ร้องทุกข์สมัครเข้ารับการคัดเลือก อย่างไรก็ตามกทม.จะต้องยกเลิกคำสั่งดังกล่าวภายใน 30 วัน หลังจากที่ก.พ.ค.กทม. มีคำวินิจฉัย หากไม่ดำเนินการจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรา 157
สำหรับคำสั่งดังกล่าว มีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ได้รับการเลื่อนเป็นผู้อำนวยการ จำนวน 14 ราย ดังนี้ 1.นายประสาท โพธิ์ศรีมาตย์ ผู้อำนวยการเขตจตุจักร 2.นางปาณิสรา เนตรธารธร ผู้อำนวยการเขตดินแดง 3.น.ส.อรุณี อินถนอม ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง 4.นางประเพ็ญ ดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ 5. นายสมานมิตร แยงไธสง ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 6.น.ส.พิมพ์จุฑา สกุนสิทธิ์ธาดา ผู้อำนวยการเขตวัฒนา
7.น.ส.อัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา 8.น.ส.สุวดี ไพอนนท์ ผู้อำนวยการเขตราษฎร์บูรณะ 9.นายบำรุง สำเนียงงาม ผู้อำนวยการเขตคลองเตย 10.นางวรัญญา ลีลาบูรณพงศ์ ผู้อำนวยการเขตดุสิต 11.นายศักดิ์เทพ เกียรติพิชญา ผู้อำนวยการเขตบางเขน 12.นายธวัชชัย จันทร์เส ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ 13. นายจีระศักดิ์ หงษ์แปด ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว และ 14. นายนรเทพ ชูพล ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน
และผู้ตรวจราชการ 3 ราย ดังนี้ 1.นางอรศรี ผลถาวร 2.นายสยามรัฐ เรืองนาม และ3. นายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์
ต่อมาวันที่ 16 เม.ย.69 นายชัชชาติ ได้ออกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 996/2569 เรื่อง แก้ไขคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่3310/2568 ลงวันที่ 29 ก.ย.68 เฉพาะราย เพื่อให้เป็นไปตามคำวินิจฉัยของก.พ.ค.กทม. จึงให้ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการดังกล่าวเฉพาะตำแหน่งผู้อำนวยการเขต 14 ราย และผู้ตรวจราชการสูง 3 ราย และยังออกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 997/2569 แต่งตั้งข้าราชการในคำสั่งยกเลิกดังกล่าว ไปดำรงตำแหน่งชั่วคราว (ช.)ผู้อำนวยการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
โดยปลัดกทม. ได้ออกคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 998/2569 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยให้ข้าราชการทั้ง 17 ราย ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการพร้อมรายงานให้ปลัดกทม.รับทราบในหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ตามคำสั่งเลื่อนข้าราชการ) ระหว่างนั้น
ข้าราชการทั้ง 17 ราย จะไม่มีอำนาจลงนามในตำแหน่งนั้น จนกว่าจะมีคำสั่งเลื่อนข้าราชการใหม่
ต่อมาปลัดกทม. จัดให้มีการสอบคัดเลือกใหม่ กระทั่งนายชัชชาติ มีคำสั่งกรุงเทพมหานครที่1137/2569 เรื่องเลื่อนข้าราชการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.69 โดยให้ข้าราชการ ทั้ง 17 ราย กลับตำแหน่งตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3310/2568