ชัยวัฒน์ หาเสียงตลาดน้ำคลองลัดมะยม ชูนโยบาย หวยใบเสร็จ SME ฟื้นตลาดคึกคัก
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กทม. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน พร้อมด้วย นายกันตพงศ์ ดีชัยยะ ผู้สมัคร ส.ก.เขตตลิ่งชัน พรรคประชาชน ลงพื้นที่หาเสียง พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอย พร้อมขอคะแนนเสียงและประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคก่อนถึงวันเลือกตั้ง โดยบรรยากาศการหาเสียงเป็นไปอย่างครึกครื้น ประชาชนต่างออกมาต้อนรับและให้กำลังใจนายชัยวัฒน์และนายกันตพงศ์อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีประชาชนรายหนึ่งนำส้ม 1 กล่อง และพวงมาลัยดอกสีส้ม มามอบให้นายชัยวัฒน์ด้วย
โดยนายชัยวัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ตนและทีมงานเลือกลงพื้นที่ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เนื่องจากตนมองเห็นว่าตลาดน้ำแห่งนี้ เป็นหนึ่งใน 4 ตลาดน้ำสำคัญของเขตตลิ่งชัน ที่มีศักยภาพและเคยมีความคึกคักมากกว่านี้ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาใช้บริการจำนวนมาก แต่ปัจจุบันบรรยากาศการค้าขายกลับซบเซาลง
นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตนอยากนำเสนอนโยบายหวยใบเสร็จ SME กทม. เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในร้านค้าขนาดเล็ก โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ประชาชนสามารถสะสมสิทธิ์จากการซื้อสินค้าทุก 20 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพื่อนำไปลุ้นรางวัล ซึ่งกรุงเทพมหานครจะจัดสรรงบประมาณเป็นรางวัลเดือนละ 10 ล้านบาท เพื่อจูงใจให้ประชาชนหันมาสนับสนุนร้านค้าชุมชนมากขึ้น อันจะช่วยสร้างความคึกคักให้กับตลาดและเศรษฐกิจฐานราก
นายชัยวัฒน์กล่าวต่อว่า พรรคประชาชนยังมีแนวคิดพัฒนาย่านท่องเที่ยวและชุมชน โดยให้กรุงเทพมหานครเข้ามาสนับสนุนภาคเอกชนและคนในพื้นที่ในการต่อยอดอัตลักษณ์ จุดเด่น และเรื่องราวของชุมชน เพื่อนำมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งค้าขายที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น
ด้านนายกันตพงศ์กล่าวว่า เขตตลิ่งชันยังเป็นพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งสวน มีความหลากหลายของชุมชนตั้งแต่หมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่ไปจนถึงชุมชนริมคลอง โดยปัญหาสำคัญที่พบคือผลกระทบจากการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของกรุงเทพมหานครที่ขาดการควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนหลายครั้ง ตนจึงเป็นกระบอกเสียงเพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานคร ทั้งสำนักการโยธาและสำนักการระบายน้ำ ต้องเข้ามากำกับดูแลผู้รับเหมาอย่างเข้มงวด เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อประชาชนและสังคม
รวมถึงอีกหนึ่งปัญหาที่ประชาชนในพื้นที่สะท้อนคือระบบขนส่งสาธารณะ แม้เขตตลิ่งชันจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดง แต่ยังขาดระบบรถโดยสารเชื่อมต่อ (Feeder) จากสถานีเข้าสู่ชุมชน ทำให้ประชาชนต้องพึ่งพาแท็กซี่หรือรถจักรยานยนต์รับจ้าง ส่งผลให้มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จึงเสนอให้กรุงเทพมหานครพัฒนาระบบ EV Feeder เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางจากระบบขนส่งหลักเข้าสู่ชุมชน
เมื่อถามถึงกระแสตอบรับจากการลงพื้นที่หาเสียง นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ตลอดการลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นอย่างดี หลายครอบครัวแสดงความเชื่อมั่นและประกาศพร้อมสนับสนุนคะแนนเสียงให้ทั้งหมด ซึ่งถือเป็นกำลังใจสำคัญในการทำงาน อย่างไรก็ตาม แม้ได้รับเสียงตอบรับที่ดี แต่ตนมองว่าผลการเลือกตั้งยังไม่มีใครสามารถคาดเดาได้จนกว่าจะถึงวันลงคะแนน โดยพรรคประชาชนจะยังคงทำหน้าที่นำเสนอนโยบายและวิสัยทัศน์ในการพัฒนากรุงเทพมหานครต่อไป ภายใต้แนวคิดการสร้างกรุงเทพฯ ที่ง่ายขึ้น และแคร์คนกรุงเทพฯ มากขึ้น
เมื่อถามว่า มีความกังวลในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่ นายชัยวัฒน์กล่าวว่า ไม่ได้มีความกังวลเป็นพิเศษต่อการแข่งขันครั้งนี้ เนื่องจากได้เตรียมนโยบายและแผนปฏิบัติการไว้ครบทุกด้าน พร้อมมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานาน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ระบบส่วย และการซื้อขายตำแหน่ง โดยยืนยันว่าจะผลักดันการบริหารงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชนชาว กทม.