ต่อศักดิ์ ยกมือท่วมหัว ยันไม่เคยซื้อขายตำแหน่ง ไม่รู้เซฟเฮาส์ มีบ้านเดียวอยู่สุทธิสาร

ต่อศักดิ์ ลั่น ‘จะทำระบอบอากง AI’ เคลียร์ชัดทุกดราม่า ตอบปม ‘ปารุส’ สยบข่าวลือ เซฟเฮาส์ – ขอเล่นการเมืองสร้างสรรค์ ยืนยัน ไม่เกี่ยวข้องซื้อขายตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ลงพื้นที่หาเสียง 2 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียนและจอมทอง พร้อมทีม ’กรุงเทพฯ คนทำงาน’ หรืออดีตผู้บริหารกทม.ชุดเดิม อาทิ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, น.ส.ทวิดา กมลเวชช, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตรองผู้ว่าฯ รวมถึง พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี อดีตที่ปรึกษาฯ และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืน, นายเอกวรัญญู อัมระปาล อดีตโฆษกของกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศเวลา 13.40 น. นายชัชชาติ นำทีมงาน ขึ้นรถแห่ไปพบชาวชุมชนเคหะธนบุรี 1-5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ก่อนแวะสวน 15 นาที ชุมชนเคหะ 1 ส่วน 5 โดนตลอดการลงพื้นที่ เดินเท้าหาเสียง มีประชาชนหลากหลายช่วงวัยเข้าขอถ่ายภาพเซลฟี่ ชนหมัดตลอดเส้นทางระหว่างนี้ได้แจกเอกสารแผ่นพับ 250+ นโยบาย พร้อมฝากให้พิจารณาเบอร์ 9 ด้วยตนเอง
ในขณะเดียวกัน นายสารัช ม่วงศิริ เบอร์ 2 ผู้สมัคร ส.ก.กลุ่มคนทำงาน อดีต ส.ก.เขตบางขุนเทียน ก็ได้เดินเท้าหาเสียงในชุมชนดังกล่าว ในช่วงเวลาเดียวกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ ซึ่งมีประเด็นพาดพิงเรื่อง ‘ระบอบอากง’ ก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ที่บริเวณเคหะธนบุรี 1 ส่วน 1
โดยเมื่อถามว่ามีอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่ความจริงบ้าง ? นายต่อศักดิ์กล่าวว่า ความจริงก็คือความจริง ตนว่ามันก็ต้องให้สังคมเห็นเอง “ถามว่า บางทีเขาก็ไม่ได้พูดถึงผม ฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะตอบเขา มีคนชื่อเหมือนผมเยอะแยะ”
เมื่อถามว่าการอ้างอิงถึง นายปารุส อรหัตมานัส ที่มีการไปให้ข่าวไว้ตั้งแต่ปี 2566หรือไม่ นายต่อศักดิ์กล่าวว่า เก่ามากแล้ว ตั้งแต่แรกๆ ตอนหลังเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้อง ส่วนจะฟ้องกลับผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้น ตนให้ฝ่ายกฎหมายเขาดูอยู่ “คราวนี้ผมว่าเขาก็ระมัดระวังมากขึ้น ผมว่ามันต้องสร้างสรรค์นะ” นายต่อศักดิ์เผย
เมื่อถามต่อว่าทางคุณคริส ก็พูดชัดว่าไม่ใช่คุณต่อศักดิ์ แต่หมายถึง ‘ระบอบอากง’ ที่เอื้อให้เกิดการซื้อขายตำแหน่งกัน นายต่อศักดิ์กล่าวว่า ตอนนี้ เดี๋ยวเราจะทำระบอบอากง AI จะพูดด้วย เอไอให้หมดเลย เมื่อถามต่อว่า ได้ข่าวว่าเวลาประชุมจะต้องมีการยึดโทรศัพท์ ตามที่กล่าวอ้างนั้น จริงหรือไม่ นายต่อศักดิ์เผยว่า ของตนนั้นนอกจากจะไม่ให้ยึดโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์ ให้ใช้ NotebookLM
“ผมใช้ NotebookLM มาปีกว่าแล้ว ห้องผมนี่นะ ประชุมปั๊บ ได้สรุปที่ประชุมเลย ทุกคนต้องเปิด NotebookLM แล้วทำ”
เมื่อถามว่าที่ว่ามีการไปคุยกันที่ safe house เคยมีการกระทำในลักษณะที่ทำให้เข้าใจแบบนั้นหรือไม่ นายต่อศักดิ์ส่ายหน้า พร้อมกล่าวว่าไม่มี “ไม่มีๆ ไม่มีเลย กล้าไปหรอเมียผมอยู่”
เมื่อถามว่าเซฟเฮาส์ย่านสุทธิสารใช่หรือไม่ นายต่อศักดิ์กล่าวว่า ก็บ้านของตนอยู่ย่านสุทธิสาร “จะมาเซฟเฮาส์ อะไร เอาสร้างสรรค์หนะ'” นายต่อศักดิ์กล่าว พร้อมยกมือขึ้นมาพนม
เมื่อถามว่านายชัชชาติได้ให้กำลังใจอะไรหรือไม่ เมื่อมีการโจมตีในลักษณะนี้เกิดขึ้น นายต่อศักดิ์กล่าวว่า เราต้องเชื่อมั่นความจริง “ผมว่าสำคัญคือ การเมืองถ้าเราไม่เริ่มต้นเอาความจริงมาพูด ไม่อย่างนั้นทุกอย่างมันจะไม่เรียบร้อย มันจะไปกันใหญ่”
เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ ที่ว่าจะมีการเปิดหลักฐานรอบใหม่ นายต่อศักดิ์ส่ายหน้า แสดงความไม่กังวล พร้อมกล่าวว่าการเมืองก็เป็นแบบนี้ เห็นใจนะ “ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่ง 100%”
“ผมพูดในที่ประชุมพูด ผมพูดกับหัวหน้าหน่วยงาน ผมพูดทุกที่ ใครเสียตังค์ไปเนี่ย เป็นเรื่องของคุณเอง ผมได้พวงมาลัยแล้วไปไหว้พระเท่านั้น อันนี้ยังยืนยัน”
เมื่อถามว่าทำไมเขาถึงมีความพยายามจะชงเรื่องระบบอากงและมีความทำให้เข้าใจว่าหมายถึงคุณต่อศักดิ์ นายต่อศักดิ์กล่าวว่า อาจจะเพราะเราอายุเยอะ แล้วเราดูแลน้องๆ ทุกคน ซึ่งหากใคระมีการไปฟ้องร้องอะไร ก็ให้ว่าไปตามคดี