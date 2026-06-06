แสวง ส่งไลน์ โชว์ผลงานจนท.ประเมินตัวเอง เกิน 80 % หลังมีข่าวสะพัดกกต.ให้ตก
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวนายแสวง บุญมี ส่อหลุดเก้าอี้เลขาฯกกต. เนื่องจากกกต.ชุดที่นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี68 ให้ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 และสำนักงานฯรอเพียงความเห็นของนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต.ที่จะกลายเป็นเสียงชี้ขาด ก่อนรวบรวมและนำเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนนี้ นั้น
มีรายงานว่า ปัจจุบันนายฐิติเชฏฐ์ ได้ส่งความเห็นของตนเองต่อการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต. ในปี 68 ให้กับทางสำนักงานฯแล้ว และขณะนี้สำนักงานฯนอกจากอยู่ระหว่างการสรุปข้อมูลผลคะแนนแล้ว ก็กำลังรวบรวมศึกษาประเด็นข้อกฎหมายว่ากกต.ที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ได้หรือไม่ และแนวปฏิบัติของกกต.ชุดปัจจุบันจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ไม่ว่าจะมีมติเห็นไปในทางใด เพื่อเสนอให้ที่ประชุมกกต.ได้พิจารณา
ทั้งนี้ตามสัญญาจ้างเกณฑ์การประเมินจะแบ่งเป็น 2 ส่วน
คือส่วนที่หนึ่ง ประเมินตามแบบที่สถาบันการศึกษาออกแบบเป็นการประเมินการปฏิบัติงาน 4 ด้าน คือ
1.งานแผนงานโครงการ
2.ด้านงานท้าท้าย
3.ด้านงานตามมติ กกต.
4.ด้านธรรมาภิบาล
ซึ่งเป็นการประเมิน 360 องศาจากความเห็นพนักงานทั่วประเทศด้านละ 100 คะแนน ก่อนจะนำส่งเป็นข้อมูลประกอบการประเมินให้ กกต ประเมินต่อไป โดยส่วนนี้เป็นเพียงข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินของ กกต. เท่านั้นไม่มีผลต่อการนำมาคำนวณการประเมินแต่อย่างใด
ส่วนที่สองเป็นการประเมินโดย กกต.แต่ละคน โดย กกต. แต่ละคนจะมีคะแนนคนละ 100 คะแนน โดยหลักการกกต.แต่ละคนก็จะนำข้อมูลในส่วนที่ 1มาประกอบหรือไม่นำมาประกอบการพิจารณาก็ได้
“ผลคะแนนการประเมินเลขา กกต ปี 2568ในส่วนที่หนึ่งคือในส่วนของพนักงานทั่วประเทศ ผลคะแนนการประเมินตามแบบประเมิน ทั้ง 4 ด้าน ได้คะแนนประเมินเกินกว่าร้อยละ 80 ทั้ง 4 ด้าน มีการนำส่งให้ กกต เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเมื่อเดือน พ.ค.69 ส่วนที่สองคือกกต. ที่ให้กกต.แต่ละคนส่งผลประเมินเมื่อต้นเดือนมิ.ย.69 มีอดีตกกต.บางส่วน ยังไม่ส่งแบบประเมิน อาจเพราะเห็นว่าไม่ได้เป็น กกต แล้ว ยังมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินหรือไม่ เพราะในการประเมินในปีที่ผ่านๆ มาก็ไม่เคยส่งให้ อดีต กกต ประเมิน นายปกรณ์ มหรรณพ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ อดีตกกต.จึงได้มีหนังสือสอบถามมายังสำนักงานฯ ก่อนว่าท่านมีอำนาจหน้าที่ในการประเมินหรือไม่ เพราะบางท่านพ้นจากตำแหน่ง กกต มามากกว่า 1 ปีแล้ว ซึ่งก็ต้องรอดูว่าคะแนนในส่วนนี้ที่ยังมีปัญหาข้อกฎหมายอยู่ที่กกต. ชุดปัจจุบันจะเห็นอย่างไร
นอกจากประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.จะเป็นที่สนใจทั้งจากฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่กกต.แล้วยังมีประเด็นที่หลังจากถอดบทเรียนการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมา ที่ กกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าการแบ่งงานในระดับจังหวัดที่แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือด้านบริหารงานเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม ด้านกิจการพรรคการเมืองและการสืบสวนสอบสวน และด้านอำนวยการ ไม่เอื้อต่อการจัดการเลือกตั้งให้เรียบร้อย คขณะเดียวกันการทำงานของกกต.ในลักษณะบอร์ด ทำให้การดูแลการจัดการเลือกตั้งเกิดช่องโหว่ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดจึงเห็นว่าควรที่สำนักงานจะแบ่งภารกิจการทำงานออกเป็น 5 ด้านเหมือนเดิม และกกต.เข้าไปกำกับดูแลและรับผิดชอบงานในแต่ละด้านเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน จึงให้สำนักงานฯไปดำเนินการศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างและจัดแบ่งส่วนงานต่างให้ครบตามจำนวนกกต.ทั้ง7คน โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มโครงสร้างใหม่ในปีงบประมาณ 70 คือ1ต.ค.69
อย่างไรก็ตามในช่วงเที่ยงวันเดียวกันมีรายงานนายแสวง ได้โพสต์ใน LINE ผู้บริหารสำนักงานฯกกต.เป็นภาพเอกสารสรุปผลคะแนนการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการกกต.ประจำปีงบประมาณ 2567 และปี 2568 ซึ่งเป็นผลการประเมินในส่วนของพนักงานกกต.ทั่วประเทศพบว่าในปีงบประมาณ 2566 1. ด้านแผนงานคะแนนเต็ม 30 คะแนนได้ 24.48 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 81.60
2.งานตามมติกกต. คะแนนเต็ม30 คะแนน ได้ 25.52 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.06 3.งานธรรมาภิบาลการบริหาร คะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 16.42 คะแนน คิดเป็นร้อยละ82.10 4. งานท้าทายคะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 17.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.53 รวม 100 คะแนน ได้ 83.92 คะแนน
ขณะที่ในปีงบประมาณ 2567และ2568 เป็นที่น่าสังเกตว่าในส่วนของงานการดำเนินงานตามมติกกต.ที่มีคะแนนเต็ม 30 คะแนนนั้น 2 ปีถูกขีดด้วยปากกาสีเหลืองช่องคะแนนการแทนการเขียนจำนวนคะแนน จึงทำให้ปีงบประมาณ 2567 ด้านแผนงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนนได้ 25.58 คะแนน คิดเป็นร้อยละ85.27 ด้านธรรมาภิบาลการบริหาร คะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 16.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ84.65 ด้านงานท้าทายคะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 18.63 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 93.15 รวม 100 คะแนนได้ 61.14คะแนน
และปีงบประมาณ 2568 ที่ถูกระบุว่าไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินนั้น 1. การดำเนินงานตามแผนงานคะแนนเต็ม 30 คะแนนได้ 25.06 คะแนน คิดเป็นร้อยละ83.55 การบริหารตามธรรมาภิบาลเต็ม20คะแนน ได้ 16.93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ83.46 ด้านงานท้าทายคะแนนเต็ม 20 คะแนนได้ 18.43 คะแนนคิดเป็นร้อยละ92.13 รวม 100 คะแนนได้คะแนน 60.18คะแนน