‘ชัชชาติ’ ทนได้ ยัน ‘ป.ร.’ ถ้ามีมูลต้องรู้ – ทวิดา ร่ายเกณฑ์ตั้ง ‘ผอ.เขต’ ไม่ใช่แค่คัดอาวุโส
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ลงพื้นที่หาเสียง 2 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียนและจอมทอง พร้อมทีม ‘กรุงเทพฯ คนทำงาน’ หรืออดีตผู้บริหารกทม.ชุดเดิม อาทิ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, น.ส.ทวิดา กมลเวชช, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตรองผู้ว่าฯ รวมถึง พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี อดีตที่ปรึกษาฯ และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืน, นายเอกวรัญญู อัมระปาล อดีตโฆษกของกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศเวลา 13.40 น. นายชัชชาติ นำทีมงาน ขึ้นรถแห่ไปพบชาวชุมชนเคหะธนบุรี 1-5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ท่ามกลางประชาชนเข้าขอถ่ายภาพเซลฟี่ ชนหมัดตลอดเส้นทางระหว่างนี้ได้แจกเอกสารแผ่นพับ 250+ นโยบาย พร้อมฝากให้พิจารณาเบอร์ 9
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ ซึ่งมีประเด็นพาดพิงเรื่อง ‘ระบอบอากง’ ก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย
พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ที่บริเวณเคหะธนบุรี 1 ส่วน 1
ในตอนหนึ่ง เมื่อถามถึงชื่อ นายปารุส อดีต ผู้อำนวยการเขต ข้าราชการระดับสูง ?
นายชัชชาติกล่าวว่า ไม่มีอะไร ตนเชื่อว่า ‘ระบอบอากง‘ เท่าที่ฟัง ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรที่เป็นรูปธรรม
“ยืนยันว่าไม่มีระบอบอากง ความหมายเขาคงหมายถึง ท่านต่อศักดิ์ อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ที่มาช่วยงานเรา ในทีมที่ปรึกษา แต่ทุกอย่าง การตัดสินใจ เป็นเรื่องของทีม ไม่มีระบบอากง
ที่บอกว่าประชุมต้องมีการยึดมือถือ ไม่มีเลย เพราะว่า ‘อากงนี่ เป็นอากง AI นะ ทุกคนที่เข้าไปประชุมต้องใช้ AI ในการตอบคำถาม’ ดังนั้นต้องมีมือถือ เพราะจะต้อง Prompt ตลอดเวลา ฉะนั้น อากง คงเป็นอากงรุ่นใหม่ทันสมัย ไม่มีหรอกให้เก็บมือถือ“
“ประชุมกับแก ไม่รู้กี่สิบหน แกเป็นอากง AI ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เอไอ ทันสมัย ใช้ AI มากกว่าผมอีก” นายชัชชาติเผย
ก่อนกล่าวต่อว่า อย่าง คุณคริส โปตระนันทน์ ประธานพรรคเศรษฐกิ ตนก็เคยเจอแล้วหนหนึ่ง เคยพูดเรื่องทุจริต แต่ว่าเราก็ทำตามที่ท่านแนะนำ ไปปรับปรุง เท่าที่ฟังดูก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่เป็นรายละเอียด
“ที่บอกว่า 4 กิโล ก็ไม่มีรายละเอียด”
วันนี้คุณคริสบอกว่า อากงไม่ได้หมายถึงคุณต่อศักดิ์ แต่หมายถึงระบอบของคนที่ใกล้ชิด ชื่อ ป.ร. ในการเปิดเซฟเฮ้าส์ ย่านสุทธิสาร เพื่อเรียกรับเงินในการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงอ้างว่า ผอ. เขต 16 คนมีความเกี่ยวข้อง แล้วเป็น ผอ.ในปัจจุบันด้วย?
นายชัชชาติกล่าวว่า ถ้าหากมี ก็ต้องมีคนมาบอกแล้ว ในเรื่องการเรียกเงิน เราต้องได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร
ซึ่งตอนนี้ก็ได้เรียนถามอดีตรองผู้ว่า นายจักกพันธุ์ ผิวงาม ซึ่งท่านอยู่ในวงการ มีลูกน้องเยอะแยะ ถามว่ามีหรือไม่
“ท่านบอกว่าไม่มีเป็นไปได้ไง บอกว่าท่านเป็นรองปลัด เป็นรองผู้ว่าฯ หลายสมัย มีลูกน้องเต็มไปหมด ก็ยืนยันในเรื่องนี้ อย่างที่บอกว่าเรื่องซื้อขายตำแหน่งเป็นเรื่องที่เราทนไม่ได้อยู่แล้ว เพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความหายนะเลย ใครเคยทำอะไรมาผมไม่ได้รับทราบนะ แต่เราไม่ทำ
เชื่อว่า ถ้าเอาคนที่สุจริตเข้ามาอยู่ในตำแหน่งบริหาร สุดท้ายแล้วเขาก็จะเป็นเจ้านายเรา เพราะเขาต้องจ่ายเงินให้เรา แล้วเขาก็ต้องไปหาเงินมาทดแทนสิ่งที่จ่ายไป ทำให้เจ๊งไปกันใหญ่ สุดท้ายแล้วเราก็ไม่มีผลงานเกิดขึ้น
“ผมเชื่อว่าผลงานใน 4 ที่ผ่านมา ทำไมถึงเชื่อว่าทำงานได้ดี เพราะเราเอาคนดีเข้าไปในตำแหน่ง เรื่องทุจริต ถ้ามีจริง ผมว่าผมตายไปแล้ว เพราะเรามี ส.ก.จากทุกพรรคเลย ทุกคนก็คอยตรวจสอบเราอยู่ นี่คือความสวยงามเลย
เรามาด้วยตัวคนเดียวไม่ได้มี ส.ก ในมือ มีระบบ check and balance ที่สมบูรณ์ คอยตรวจสอบมีผู้อำนวยการเขตในพื้นที่ ซึ่งก็จะรู้ว่ามีการโยกย้ายตำแหน่งอย่างไร” นายชัชชาติกล่าว และว่า
ดังนั้น ที่ว่าผู้ว่าฯ ไม่มี ส.ก.จะอยู่ได้ไหม? อยู่ได้เลย ถ้าเรายืนตรงๆ ด้วยความสุจริต ทำงานรับใช้พี่น้องทุกเขต ขอบคุณที่คุณคริสเอาข้อมูลออกมา ถ้ามีอะไรก็ให้ทีมงานฟังอยู่แล้ว ไปขยายผลต่อ
เมื่อถามว่า ในการแต่งตั้งโยกย้าย ผู้อำนวยการเขตในปัจจุบันมีเกณฑ์อย่างไร?
นายชัชชาติกล่าวย้ำว่า ในเรื่องการแต่งตั้ง มีเกณฑ์อยู่แล้ว ก็เชื่อว่าไม่มีการไปยุ่งกับการซื้อขายตำแหน่งอยู่แล้ว
“ส่วน 16 คน ผมไม่มีละเอียด อยู่บนรถหาเสียง ให้ทีมงานวิเคราะห์อยู่”
ก็ถามว่าทำไมบางคน มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นผู้อำนวยการเขตแล้ว แต่ทำไมถึงไม่ได้ขึ้น ข้ามไป ?
นายชัชชาติกล่าวว่า ตนเข้าใจว่าจริงๆ แล้ว ’อาวุโส’ ก็เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลักการ เราไม่ใช่ว่าคนที่อายุเยอะแล้วจะได้ตำแหน่ง ต้องคำนึงถึงหลักการด้วย ดูเรื่องความสามารถและองค์ประกอบอื่นๆ
ด้าน น.ส.ทวิดา กมลเวชช อดีตรองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวถึงหลักเกณฑ์การคัดสรร ผอ. เขตเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์การคัดสรรคิดจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นผลงาน 30 คะแนน คะแนนอีก 50 คะแนนมีประสบการณ์เป็นส่วนหนึ่ง ขณะที่อีก 20 คะแนนเป็นเรื่องการปฏิบัติตนตามระเบียบราชการ และอีก 10 คะแนนเป็นเรื่องจริยธรรม เช่น ต้องไม่ถูกฟ้องร้องหรือมีคดีความ ดังนั้น ประสบการณ์หรืออาวุโสเป็นเพียงหนึ่งในองค์ประกอบ ไม่ใช่เกณฑ์ทั้งหมด
เมื่อถามต่อว่าในกรณี นายปารุส ที่ว่ามีชื่อกลับมา แต่ก็มีการชี้แจงว่า เข้ามาช่วยงาน เพราะเขามีความรู้ความสามารถ ณ ตอนนี้ยังมีการใช้งานอยู่หรือไม่?
นายชัชชาติกล่าวยืนยันว่า ตอนนี้ตนเป็นประชาชน เราถามว่ามีปัญหาอะไรไหม ก็ไม่มีปัญหาอะไร เขาเป็นคนที่มีประสบการณ์ แต่ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไร
“ผมว่าเท่าที่ฟังมา ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร อาจจะมีคนที่เฝ้า ก็ให้เช็คตลอด แต่การตัดสินใจ ก็เป็นผู้บริหาร เขาไม่เคยปรึกษาอะไรผม ผมก็ไม่เคยปรึกษาอะไรเขา”
มองว่า เป็นจุดอ่อนที่ทำให้ ถูกหยิบมาเป็นประเด็นในการโจมตีหรือไม่ ?
นายชัชชาติกล่าวว่า จริงๆ แล้ว ตนว่าก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย ว่าได้ทำผิดหรือไม่ การกล่าวอ้างใคร ก็กล่าวอ้างได้
“ดังนั้นคนที่ผิดหวังอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบเขา ผมยืนยันว่าไม่มีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเหมือนทีมงานที่เตรียมข้อมูล ซึ่งก็ได้เน้นย้ำตลอด”
เมื่อถามต่อว่า มีเสียงกล่าวง่า นายชัชชาติ พยายามที่จะทำเป็นไม่รับรู้หรือไม่?
นายชัชชาติเผยว่า ยืนยันว่าไม่ใช่ ตนต้องเป็นคนรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วเวลามีปัญหาอะไร ถึงบอกว่าระบบอากงไม่มีหรอก เป็นทีมงานชัชชาติ
“เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดอยู่แล้วในทีมงานเรา ไม่มีทางที่จะหนีไปได้เวลาเขาด่า เขาก็ต้องด่าผม”
เมื่อถามว่า จะฟ้องกลับคนที่ออกมากล่าวหาหรือไม่ ?
นายชัชชาติกล่าวว่า ต้องดูข้อมูลและรายละเอียดก่อน หากเป็นการตรวจสอบตามปกติของบุคคลสาธารณะก็พร้อมรับได้ แต่หากมีการหมิ่นประมาทหรือกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงอย่างชัดเจน ก็ให้ทีมกฎหมายพิจารณาตามขั้นตอน
“ก็คงต้องดูว่ามีข้อมูล รายละเอียดที่พูดชัดหรือไม่”
“เราไม่ได้กลัวเรื่องคนมาพูดอะไร ยกเว้นมันผิดจริงๆ ก็ว่าไปตามกฎหมาย แต่ถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ทนได้ เพราะเราเป็นบุคคลสาธารณะ คนตรวจสอบ เราก็สบายอยู่แล้ว เราก็ยืนตรงๆมา 4 ปีแล้ว”
ในประเด็นที่มี ผอ.เขตบางส่วนยื่นฟ้องศาลปกครอง ผู้ร่วมงานของทีมชัชชาติ ชี้แจงว่า กลุ่มผู้ดำรงตำแหน่งได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา
ประเด็นนี้ ชัชชาติให้ น.ส.ทวิดาตอบแทน ว่าตนเองได้รับความเสียหายจากกระบวนการที่ให้ถอยกลับแล้วนำกลับเข้ามาใหม่ ซึ่งศาลปกครองได้ประทับรับฟ้องไว้แล้ว และจะเข้าสู่กระบวนการต่อไป
ขณะที่ นายชัชชาติระบุว่า เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนโดยตรง เพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการดังกล่าว