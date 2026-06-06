ชัชชาติ ตอบ ‘ช่อ’ พร้อมถอดโฆษณา ถ้าไม่แฟร์ – ปัดป้าย-สถานที่หาเสียงใช้อำนาจ กทม.
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ลงพื้นที่หาเสียง 2 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียนและจอมทอง พร้อมทีม ’กรุงเทพฯ คนทำงาน’ หรืออดีตผู้บริหารกทม.ชุดเดิม อาทิ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, น.ส.ทวิดา กมลเวชช, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตรองผู้ว่าฯ รวมถึง พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี อดีตที่ปรึกษาฯ และนายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืน, นายเอกวรัญญู อัมระปาล อดีตโฆษกของกรุงเทพมหานคร
บรรยากาศเวลา 13.40 น. นายชัชชาติ นำทีมงาน ขึ้นรถแห่ไปพบชาวชุมชนเคหะธนบุรี 1-5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ท่ามกลางประชาชนเข้าขอถ่ายภาพเซลฟี่ ชนหมัดตลอดเส้นทางระหว่างนี้ได้แจกเอกสารแผ่นพับ 250+ นโยบาย พร้อมฝากให้พิจารณาเบอร์ 9
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ ซึ่งมีประเด็นพาดพิงเรื่อง ‘ระบอบอากง’ ก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย
พร้อมให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ที่บริเวณเคหะธนบุรี 1 ส่วน 1
ในตอนหนึ่ง เมื่อถามถึงกรณีที่ น.ส.พรรณิการ์ วานิช หรือ ช่อ แกนนำคณะก้าวหน้า ชี้ว่า ทีมผู้สมัครของพรรคประชาชนประสบปัญหาในการติดตั้งป้ายหาเสียงในพื้นที่สร้างสรรค์ ขณะที่นายชัชชาติสามารถติดตั้งป้ายได้อย่างสะดวก โดยเฉพาะบริเวณประตูลิฟต์ของระบบรถไฟฟ้า BTS
นายชัชชาติกล่าวว่า ตนย้ำกับทีมงานไว้ 2 เรื่องสำคัญ 1.ทุกกิจกรรมต้องถูกต้องตามกฎหมาย ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และต้องรายงานให้ครบถ้วน อีกเรื่องคือ 2.กิจกรรมใดที่เกี่ยวข้องกับ กทม. โดยตรง เช่น BTS จะไม่เข้าไปดำเนินการ เพื่อป้องกันข้อครหาเรื่องผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับ กทม.
นายชัชชาติยืนยันว่า ตนไม่ได้มีการติดตั้งป้ายหาเสียงในพื้นที่ของ BTS แต่อย่างใด และหากพบว่ามีการเลือกปฏิบัติหรือได้รับสิทธิพิเศษจริง ก็พร้อมให้ถอดป้ายดังกล่าวออก เพราะมองว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้สมัครรายอื่น
“แม้เหลือเวลาอีกไม่มากก่อนวันเลือกตั้ง แต่จะเดินหน้าเต็มที่ พร้อมมองว่าการสื่อสารหาเสียงยุคนี้ไม่จำเป็นต้องใช้ป้ายจำนวนมากเสมอไป เพราะเมื่อมีงานสร้างสรรค์ คนถ่ายภาพไปเผยแพร่ต่อในโซเชียลมีเดีย ก็ช่วยให้เข้าถึงคนจำนวนมากโดยใช้งบประมาณน้อย”
“นี่คือพลังของความคิดสร้างสรรค์ และพลังของโซเชียลมีเดีย ซึ่งต้นทุนถูกมาก เราไม่ได้จ้างโฆษณาอะไรเลยในโซเชียลมีเดีย” นายชัชชาติกล่ว
ด้าน นายศานนท์ อดีตรองผู้ว่าฯ กล่าวเสริมว่า นายชัชชาติได้กำหนดแนวทางการหาเสียงไว้อย่างชัดเจนว่า ไม่ให้ติดตั้งป้ายบนทางเท้าหรือพื้นที่สาธารณะ จึงต้องหาแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว
จึงได้ประสานงานกับ MRT เพื่อขอติดตั้งป้ายหาเสียง โดยมีการติดตั้งเพียง 2 ตู้ 2 ขบวนรถไฟฟ้าในจำนวนทั้งหมด 54 ขบวนเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสอดคล้องกับแนวคิดของนายชัชชาติว่า ‘ทำน้อยได้มาก’
โดยยังยืนยันว่าไม่ได้ใช้อำนาจหรืออิทธิพลจากกรุงเทพมหานครในการดำเนินการ
“นอกจาก MRT แล้ว ยังมีป้ายบนรถหมวด 4 เช่น รถสองแถว และรถเมล์ รวมถึงการทำงานร่วมกับศิลปิน เพื่อเปลี่ยนป้ายหาเสียงให้เป็นงานสร้างสรรค์ โดยศิลปินทุกคนมีค่าจ้าง และมีบางส่วนที่อาสาเข้ามาร่วมงาน ซึ่งจะทยอยปล่อยผลงานเป็นรายสัปดาห์”
เมื่อถามถึง ประเด็นการใช้สถานที่ของโรงงานยาสูบ ?
นายศานนท์ชี้แจงว่า กรุงเทพมหานครได้เปิดให้ยื่นขอใช้สถานที่ตั้งแต่วันที่ 9 ขณะที่ผู้ขอใช้รายอื่นมายื่นคำขอในวันที่ 23 โดยก่อนหน้านั้นปลัดกรุงเทพมหานครได้ลงนามอนุมัติการใช้สถานที่ไปแล้ว
ทั้งนี้ พรรคประชาชนได้ยื่นขอใช้สถานที่ในวันที่ 5 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งอนุมัติและลงนามเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 ส่งผลให้ผู้ที่ยื่นคำขอภายหลังต้องเลือกวันใช้งานหลังจากวันที่ 19 เป็นต้นไป