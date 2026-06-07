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เรียงคนมาเป็นข่าว/ภาพข่าวสังคม

7.06.26 | 12:39 น.

…เลือกตั้งท้องถิ่น ระดับชาติสู้เดือดร้อนแรง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครอิสระ ที่คล้ายเป็นตัวแทนโดยอัตโนมัติของทุกค่ายสี ที่ไม่ส่งคนลงชิงเก้าอี้ แต่มีเป้าหมายสกัดพรรคประชาชน ถูกโจมตีกล่าวหา เบื้องหลังการบริหาร มีระบอบอากง อากง อากง ทำงาน ทำงาน ทำงานอยู่ จิรายุ ห่วงทรัพย์ ค่ายเพื่อไทย พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช ผู้สมัครนัมเบอร์ 12พรรคเศรษฐกิจ คริส โปตระนันทน์ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ร่วมชายคา และใครต่อใคร เปิดหน้าชน แฉระบบความไม่โปร่งใส ทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการออกใบอนุญาต แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ สารพัดเรื่องลบ ยกมากล่าวหา ชัชชาติ เบอร์ 9


…ฟากแชมป์เก่า แม้ยิ้มสู้ ทำตัวสบายๆ ตามสไตล์ แต่ก็หงุดหงิดไม่น้อย ชี้แจงว่า ระบอบอากง ไม่มีจริง พร้อมออกปากขอข้อมูล ขอดูหลักฐาน ยินดีให้ทุกฝ่ายตรวจสอบอยู่แล้ว ถือเป็นท่าทีที่ดี เมื่อเทียบกับนักการเมืองระดับชาติ ที่บางครั้งเพียงแค่สื่อตั้งคำถามเท่านั้น ก็ ของขึ้น เบ่งกล้ามโชว์ใหญ่โต แถมพูดจาทำนองท้าตีท้าต่อย นักเลงไม่เข้าเรื่อง

…แน่นอนประเด็นว่าด้วยอากง โยงใยการต่อสู้หาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.อย่างมิต้องสงสัย แต่เรื่องทำให้เกิดการได้-เสียในคะแนนนิยมในตัวบุคคลนั้น ไม่สำคัญเท่า ระบอบอากง วาทกรรมการเมืองประดิษฐ์นั้น มีอยู่จริงหรือไม่ ส่งผลเสียหายต่อระบบการบริหารเพื่อคน กทม.จริงหรือไม่ หัวใจของเรื่องอยู่ตรงนี้มากกว่า ส่วนเรื่องทางการเมือง การต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครด้วยกันเอง กองเชียร์ หรือใครก็ตามอย่าได้ห่วง เขาอยู่ในสังเวียน มีวิธีการสู้รบปรบมือ ปกป้องตัว ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูด การกระทำของตัวเองในอดีตและปัจจุบันทั้งสิ้น ประชาชนอย่างเราๆ ท่านๆ คงได้แต่สนับสนุนการต่อสู้ ตรวจสอบที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ปกป้องประโยชน์สาธารณะ

…เต็ง 1 ตลอดกาล ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ใช่ว่าหัวจะปวดคนเดียว เหนื่อยหาเสียงไม่พอ ต้องส่งสัญญาณทีมงาน ทบทวนโปรแกรมอย่าได้จัดแต่ลงพื้นที่เว้นวรรคให้ตั้งโต๊ะถก แก้ปัญหาที่พบเจอ คนร้องเรียนบ้าง ไหนจะต้องตอบคำถามระบอบอากง เหงื่อท่วมไปใหญ่อีก ฝั่งเต็ง 2 ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรเบอร์ 10 ดูเหมือนอาการหนักกว่า เรื่องผิวน้ำที่เห็น เคสตั้ง สุรพล นิติไกรพจน์อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ นั้นอาจเป็นเรื่องใหญ่แบบเด็กๆ เมื่อเทียบกับปัญหาความไม่เป็นเอกภาพภายใน ทำให้ ส.ส.กทม.หลายคนที่ได้รับการมอบหมายช่วยปั่นแต้ม ยกระดับคะแนนนิยม ไม่พอใจ ถอนตัวไปแล้ว

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…เรื่องของเรื่อง เบื้องหลังถอยดีกว่า ว่ากันว่าเกิดจากจืดไม่พอ ยังมีรายการจุ้นอีกต่างหาก ผู้สมัครพรรคประชาชนไม่เชื่อว่า สิ่งที่ผู้แทนเดินในแบบฉบับของแต่ละเขตนั้น จะไม่ทำให้ชนะเลือกตั้ง มิหนำซ้ำ หลังบ้านยังเข้ามาแทรกแซงการทำงานของ ส.ส.ของทีมงาน ที่วางแผนเอาไว้แล้ว ให้ความสำคัญกับ การขายหล่อ หน้าตา มากกว่าเนื้อหา แก่นสาร และการบริหารการเมือง คอนเน็กชั่นในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่ เวลาที่เหลือ 3 สัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง ถ้าเคลียร์ แก้ปัญหาภายในไม่ได้ คงไปลำบาก อย่าว่าแต่ชนะเลือกตั้งเลย เผลอๆ อาจไหลหล่น ไปที่ 3 โน่น

…ในระหว่างที่พรรคเพื่อไทย ภายใต้การนำ เดอะหนิม-จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ยังไม่มีคำตอบ ตัดสินใจชัดเจน จะ (ขอเสียงสนับสนุนจาก ส.ส.ต่างพรรค) เดินหน้ายื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อ โดยใช้สูตรที่มา ส.ส.ร.แบบเดิมที่ 30 ส.ส.ภูมิใจไทยเห็นแล้วขนลุก ขอกลับลำถอนการสนับสนุนตามมติ เกรงขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ หรือจะถอยทบทวนดี มีคำเตือนจาก อดิศร เพียงเกษ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ผู้ไม่เคยขาดแคน (เครื่องดนตรี) โพสต์เตือน เพื่อไทยต้องเดินหมากดีๆ ไม่ใช่ตกเป็นลูกไล่ของพรรคภูมิใจไทย คิดไม่เป็น อย่างนี้ไม่ได้ …เพื่อไทยต้องรอบคอบ อย่าห่วงการร่วมรัฐบาล จนลืมจุดยืนประชาธิปไตยของพรรค

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2568 ณ วัดปทุมวนาราม เมื่อเร็วๆ นี้
สัมมนา – ศ.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 33 ปี สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ภายใต้แนวคิด “สิ่งแวดล้อมโลก สิ่งแวดล้อมไทย : ปรับเพื่ออยู่ รู้เพื่อรอด” ชวนรับมือ 3 วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก สู่ความท้าทายสิ่งแวดล้อมไทย โดยมี ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์, วิจารย์ สิมาฉายา, ศ.สนิท อักษรแก้ว ต้อนรับ ณ ห้องอัศวิน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
เปิดโครงการ – ศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานกล่าวเปิดตัวโครงการ “ไทยช่วยไทย เพิ่มรายได้ SME ไทย” เดินหน้าช่วยผู้ประกอบการชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และ SME ไทย ผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย “Nex Gen Commerce” และ “Thailand Post Mart” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก พร้อมด้วย พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้
ยกระดับผ้าไทย – สุดฤทัย เลิศเกษม อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “ออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ Soft Power สาขาแฟชั่น” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ Soft Power ด้านแฟชั่น ยกระดับ “ผ้าไทย” และภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัย โดยมี เหมือนใจ วงศ์ใหญ่, ศรินดา จามรมาน, ศิริชัย ทหรานนท์, ภูภวิศ กฤตพลนารา, เจนสุดา ปานโตสิริสันต์, สรลักษณ์ ติกขะปัญญา, วิชระวิชญ์ อัครสันติสุข ร่วมงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
สานสุข – นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผจก.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย รศ.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวแอพพลิเคชั่น “สานสุข” (SAANSOOK) เครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม โดยมี ณัฐพันธุ์ ศุภกา, รศ.ชูจิต ตรีรัตนพันธ์, พญ.สุธี สฤษฎิ์ศิริ, วิภาภรณ์ เกียรติอำนวย และอติรุจ กิตติพัฒนะ ร่วมงาน ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงาน สสส. กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้
88 ปี รพ.หัวเฉียว – ศ.เกียรติคุณ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 88 ปีโรงพยาบาลหัวเฉียว พร้อมเสวนาเรื่อง “Synergy Weight Loss : HuaChiews Integrated Care Journey : หัวเฉียว ผสานพลังลดน้ำหนัก เพื่อสุขภาพดีที่ยั่งยืน” โดยมี วิชิตชินวงศ์วรกุล, ศิริกุล โอภาสวงศ์ และ นพ.สามารถ ดันอริยกุล ร่วมงาน ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อเร็วๆ นี้
โชว์นวัตกรรม – จันทรา พงศ์ศรี กก.ผจก. บจก.ฟู้ดสตาร์ พร้อมด้วย ดิลก ธัญญาเวชกิจ รอง กก.ผจก. ตอกย้ำวิสัยทัศน์การเป็นผู้นำนวัตกรรมเครื่องดื่มในเอเชียผ่านแนวคิด “The Universe of FoodStar-จักรวาลฟู้ดสตาร์” สะท้อนกลยุทธ์สำคัญขององค์กรในการพัฒนาแบรนด์และนวัตกรรมสู่เครื่องดื่มที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม โดยมีทั้ง “ดีโด้” “มิกกุ” และ “มิกกุ อิมมู” ร่วมโชว์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ ณ งาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2026 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้
กอล์ฟลักชัวรี – นารินทร์ ศศิพิบูลย์ ผจก.ทั่วไป ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ บจก.ธนบุรีพานิชจัดกิจกรรมกอล์ฟระดับอัลตร้าลักชัวรีสำหรับลูกค้าธนบุรีพานิช “MercedesTrophy 2026 by Thonburi Phanich” รอบคัดเลือก Qualifying Round เพื่อเฟ้นหา 32 ผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่รอบไฟนัล “MercedesTrophy Thailand 2026” โดยมี นพ.นิธิวัฒน์ กิจศรีอุไร, พัฒพงษ์ ธนวิสุทธิ์ ร่วมงาน ณ สนามสยามคันทรีคลับ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้