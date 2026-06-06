โดนล้อมกลางห้างดังพระราม2 ! หลายเจนรุมถ่ายภาพ -ชัชชาติลั่น ‘เอ้ย! เบอร์ 9’ หลังสูงวัย ชุมชนเคหะธนบุรี 1 จำผิดเป็นเบอร์ 8
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หมายเลข 9 ลงพื้นที่หาเสียง 2 เขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียนและจอมทอง พร้อมทีม ’กรุงเทพฯ คนทำงาน’ หรืออดีตผู้บริหารกทม.ชุดเดิม อาทิ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล, น.ส.ทวิดา กมลเวชช, นายศานนท์ หวังสร้างบุญ อดีตรองผู้ว่าฯ รวมถึง พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี อดีตที่ปรึกษาฯ และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ อดีตผู้บริหารด้านความยั่งยืน, นายเอกวรัญญู อัมระปาล อดีตโฆษกของกรุงเทพมหานคร
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ ซึ่งมีประเด็นพาดพิงเรื่อง ‘ระบอบอากง’ ก็ได้ร่วมลงพื้นที่ด้วย
บรรยากาศเวลา 13.40 น. นายชัชชาติ นำทีมงาน ขึ้นรถแห่ไปพบชาวชุมชนเคหะธนบุรี 1-5 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน ตลอดการลงพื้นที่ เดินเท้าหาเสียง มีประชาชนหลากหลายช่วงวัยเข้าขอถ่ายภาพเซลฟี่ ชนหมัดตลอดเส้นทางระหว่างนี้ได้แจกเอกสารแผ่นพับ 250+ นโยบาย พร้อมฝากให้พิจารณาเบอร์ 9
ในขณะเดียวกัน นายสารัช ม่วงศิริ เบอร์ 2 ผู้สมัคร ส.ก.กลุ่มคนทำงาน อดีต ส.ก.เขตบางขุนเทียน ก็ได้เดินเท้าหาเสียงในชุมชนดังกล่าว ในช่วงเวลาเดียวกัน จึงได้เข้ามาทักทายนายชัชชาติ
นายชัชชาติกล่าวว่า นาสารัช ทำงานได้ดี เห็นกันมาตลอด โดย นายสารัช ได้สอบถามถึง ยูคัตเตอร์ (U-Cutter) เพื่อแก้ปัญหารถติดสะสมหน้าโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ซึ่งก็ได้ดำเนินการตามที่นายชัชชาติ ให้คำแนะนำมา โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ
“ดูกันไป ถ้ามีโอกาสจะตามให้อีกที” นายชัชชาติติดล่าวกับ นายสารัช ผู้สมัคร ส.ก.
จากนั้น นายชัชชาติ เดินเข้าไปกล่าวทักทายผู้สูงอายุในชุมชนที่มารอต้อนรับ โดยกล่าวถึงนโยบายในอนาคต อาทิ การสร้างงานให้ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมแอนโรบิก ให้ไม่ติดบ้าน เย้นติดเพื่อน ติดกิจกรรมแทน รวมถึงเรื่องไฟฟ้า-น้ำท่วม ที่ต้องทำต่อไป
ปัญหาต่อไปคือเศรษฐกิจ เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีอาชีพที่พออยู่ได้ ได้เจออดีต ส.ก.สารัช ทำงานด้วยกันมา ท่านคุ้นเคย รู้พื้นที่ แต่เลือกใครก็เลือก ผู้ว่าฯ เบอร์ 9 นะ“ นายชัชชาติกล่าว
ทำงานกับท่าน ส.ก.มาเป็นคนที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานกับพื้นที่ได้ดี
ด้าน นายสารัช ผู้สมัคร ส.ก.กล่าวว่า ขอฝากเนื้อฝากตัว ส่วนใหญ่เราเห็นว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาใหญ่ จึงได้ทำเรื่องของบประมาณมาพัฒนา ต่อเนื่อง
นายชัชชาติสอบถามว่า มีปัญหาอะไรที่อยากฝากอีกหรือไม่ โดย นางระเบียบรัตน์ กล่าวว่า อยากให้อดีตผู้ว่า และ ส.ก ช่วยดูแแล ถนนสาย ด.ส่วนสอง เมื่อเช้ามีรถตกลงไป
ด้าน ประธานชุมชน เคหะธนบุรี 1 กล่าวว่า ไฟสว่างดี เพราพได้ท่าน อดีต ส.ก.สารัช มาช่วยดูแล อีกทั้งยังได้รับงบดูแลชุมชนปีละ 200,000 บาท
“ดี ควรทำต่อ ผมยังคุยกับเพื่อนพี่น้องว่า ถ้าได้ผู้ว่าฯ ชัชชาติ จะได้โครงการที่เข้ามาพัฒนา ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นผู้ว่าที่สนับสนุน ด้านสุขภาพ”
ขอบคุณที่ลงมาเยี่ยมเยียนในพื้นที่ ผมติดตามมาตั้งแต่สมัยเป็น ส.ส. ขอให้ได้เป็นผูัว่าฯ อีกสมัย”
ประธานชุมชน เคหะธนบุรี 1 กล่าว
นายชัชชาติกล่าวว่า เชิญเสนอแนะเพิ่มเติม ตนจะจดไว้
“วันที่ 28 มิถุนายน อย่าลืมไปสร้างประวัติศาสตร์ ไปลงคะแนนกันให้เยอะๆ“ นายชัชชาติกล่าว
โดยเมื่อถ่ายภาพกับผู้สูงอายุ มีผู้สูงวัยบางรายตะโกนเชียร์สนั่น ว่า ‘เบอร์ 8’ โดย นายชัชชาติกล่าวว่า ’เอ้ย เบอร์ 9‘
ในช่วงหนึ่ง เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึง การทำเขื่อนกันน้ำกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งก่อนหน้านี่ชาวบ้านอยากได้เขื่อนถาวร เหมือนอย่างที่ ‘บางปู’ มีแนวโน้มหรือไม่ ?
มีการติดมานาน หลายสิบปี ผ่าน EIA เพิกถอนหลลายแบบ สุดท้ายไปทำเป็นเขื่อนช่วงๆ เว้นให้น้ำเข้า -ออกได้
“ผมว่าถ้าเขื่อนถาวรเลย จะทำให้ไม่ได้ดินที่เสียไปกลับคืนมา ต้องผ่านการพิจารณาหลายครั้ง คงต้องลุยแบบนี้ไปก่อน” นายชัชชาติเผย
ด้าน นายสารัช ผู้สมัคร ส.ก.คนทำงาน กล่าวว่า ถนนบางขุนเทียนชายทะเล จะมีเลนจักยาน ซ้าย-ขวา ไป-กลับ
“เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสุขภาพแข็งแรง จะมีเลนจักรยานเพิ่มขึ้น“
ด้าน นายชัชชาติกล่าวเสริมว่า บางครั้งที่เขตบางขุนเทียน มีน้ำท่วม เพราะมีน้ำชายทะเลหนุน โดยระยะยาวคือการทำเขื่อนริมทะเล และมีตัวกั้นไม่ให้น้ำหนุนขึ้นมา
จากนั้น นายชัชชาติพร้อมทีม ขึ้นแห่รถในพื้นที่บริเวณเขตบางขุนเทียน และบางบอน เพื่อหาเสียงต่อ
ต่อมาเวลา 16.00 น. ลงพื้นที่ เซ็นทรัลพระราม 2 ท่ามกลางประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ต่อคิวถ่ายภาพอย่างเนืองแน่นกลางห้าง บางรายขอชนหมัด นอกจากนี้ยังมีผู้กล่าวชื่นชมด้วยว่า ‘เขานิสัยดีนะ’
ก่อนปิดท้ายที่ตลาดพิบูลย์ 4 ในเวลาประมาณ 17.00 น.