ส.ส.ร.ห่างเหิน ปชช. อนาคต รธน.ใหม่ ห่างเหินประชาชน

มติพรรคภูมิใจไทยให้ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถอนชื่อออกมา ย่อมส่งสัญญาณว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงความเข้มข้น
เป็นความเข้มข้นที่บ่งบอกว่ากลไกป้องกันตัวเองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมีอานุภาพ
ความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงทำได้ยาก
ยากทั้งที่มีขั้นตอนมากมาย ยากที่มีการกำหนดกรอบการเดินให้แคบ
มติพรรคภูมิใจไทยที่ให้ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถอนชื่อนั้นทำให้ประจักษ์
ยิ่งฟังเหตุผลของการสั่งถอยว่าสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ
พุ่งเป้าไปที่ที่มา ส.ส.ร. ยิ่งมีความแจ่มชัด
ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม
นั่นคือ ให้ประชาชนเลือกผู้สมัครเป็น ส.ส.ร.จำนวน 300 คน แล้วส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือ 100 คน
จำนวน 100 คน มารวมกับผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ อีก 52 คน
เป็น ส.ส.ร.ที่จะทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
พรรคเพื่อไทยมองว่า ส.ส.ร.เหล่านี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ประชาชนจึงไม่ได้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง
หากแต่มุมมองของพรรคเพื่อไทยกับมุมมองของพรรคภูมิใจไทยอาจแตกต่างกันในภายหลัง
มุมมองที่มองว่าการเลือกตั้งโดยอ้อมก็ยังสุ่มเสี่ยง เพราะในรายละเอียดอาจถูกมองว่ามีการเลือกตั้งโดยตรงสอดแทรก
หากเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่า ประชาชนไม่ได้มีส่วนกับ ส.ส.ร.เลย
เป็น ส.ส.ร.ที่ห่างเหินจากประชาชน
เมื่อ ส.ส.ร.ห่างเหินจากประชาชน ย่อมให้ความสำคัญต่อคนที่เป็นผู้คัดเลือกเป็นธรรมดา
เมื่อรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก ส.ส.ร. ผู้ที่ถูกคัดเลือกย่อมต้องตอบสนองผู้คัดเลือก
ผู้คัดเลือกที่แลดูเหมือนเป็นตัวแทนประชาชน
หากแต่ในความเป็นตัวแทนประชาชนนั้น ยังมีความเป็นตัวแทนพรรคการเมืองรวมอยู่ด้วย
และหากแยกแยะตามบทบาทหน้าที่ พบว่า ส่วนหนึ่งคือรัฐบาล ส่วนหนึ่งคือฝ่ายค้าน อีกส่วนหนึ่งคือวุฒิสภา
ทั้งหมดคือคนที่เล่นการเมืองอยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้น ส.ส.ร.ที่มาจากรัฐสภา จึงเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองและวุฒิสภา
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงมีโอกาสจะตอบสนองพรรคการเมืองและวุฒิสภา
อาจจะไม่ได้ใส่ใจประชาชนเลย
ดังนั้น จะทำอย่างไรจึงทำให้ ส.ส.ร.เป็นตัวแทนของประชาชน มิได้เป็นตัวแทนของตัวแทนประชาชน
ทำอย่างไร ส.ส.ร.จะยึดโยงกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า รัฐธรรมนูญที่จะร่างขึ้น มิได้ตอบสนองความต้องการของพรรคการเมือง และวุฒิสภา
หากหาช่องทางที่ทำให้ ส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ ย่อมมีโอกาสอย่างสูงที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะห่างเหินจากประชาชน
เพราะกฎหมายย่อมรับใช้ผู้ร่างกฎหมาย
เมื่อ ส.ส.ร.มาจากพรรคการเมืองและวุฒิสภา รัฐธรรมนูญจะรับใช้ใคร
รับใช้พรรคการเมือง วุฒิสภา หรือรับใช้คนไทย