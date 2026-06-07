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ส.ส.ร.ห่างเหิน ปชช. อนาคต รธน.ใหม่ ห่างเหินประชาชน

7.06.26 | 13:46 น.

มติพรรคภูมิใจไทยให้ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถอนชื่อออกมา ย่อมส่งสัญญาณว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญยังคงความเข้มข้น


เป็นความเข้มข้นที่บ่งบอกว่ากลไกป้องกันตัวเองของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันยังมีอานุภาพ

ความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังคงทำได้ยาก

ยากทั้งที่มีขั้นตอนมากมาย ยากที่มีการกำหนดกรอบการเดินให้แคบ

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มติพรรคภูมิใจไทยที่ให้ ส.ส.ที่สนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถอนชื่อนั้นทำให้ประจักษ์

ยิ่งฟังเหตุผลของการสั่งถอยว่าสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ

พุ่งเป้าไปที่ที่มา ส.ส.ร. ยิ่งมีความแจ่มชัด

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยกำหนดให้ ส.ส.ร.มาจากการเลือกตั้งทางอ้อม

นั่นคือ ให้ประชาชนเลือกผู้สมัครเป็น ส.ส.ร.จำนวน 300 คน แล้วส่งให้รัฐสภาเลือกเหลือ 100 คน

จำนวน 100 คน มารวมกับผู้เชี่ยวชาญ และอื่นๆ อีก 52 คน

เป็น ส.ส.ร.ที่จะทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่

พรรคเพื่อไทยมองว่า ส.ส.ร.เหล่านี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรง

ประชาชนจึงไม่ได้เป็นผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยตรง

หากแต่มุมมองของพรรคเพื่อไทยกับมุมมองของพรรคภูมิใจไทยอาจแตกต่างกันในภายหลัง

มุมมองที่มองว่าการเลือกตั้งโดยอ้อมก็ยังสุ่มเสี่ยง เพราะในรายละเอียดอาจถูกมองว่ามีการเลือกตั้งโดยตรงสอดแทรก

หากเป็นเช่นนี้ก็เท่ากับว่า ประชาชนไม่ได้มีส่วนกับ ส.ส.ร.เลย

เป็น ส.ส.ร.ที่ห่างเหินจากประชาชน

เมื่อ ส.ส.ร.ห่างเหินจากประชาชน ย่อมให้ความสำคัญต่อคนที่เป็นผู้คัดเลือกเป็นธรรมดา

เมื่อรัฐสภาเป็นผู้คัดเลือก ส.ส.ร. ผู้ที่ถูกคัดเลือกย่อมต้องตอบสนองผู้คัดเลือก

ผู้คัดเลือกที่แลดูเหมือนเป็นตัวแทนประชาชน

หากแต่ในความเป็นตัวแทนประชาชนนั้น ยังมีความเป็นตัวแทนพรรคการเมืองรวมอยู่ด้วย

และหากแยกแยะตามบทบาทหน้าที่ พบว่า ส่วนหนึ่งคือรัฐบาล ส่วนหนึ่งคือฝ่ายค้าน อีกส่วนหนึ่งคือวุฒิสภา

ทั้งหมดคือคนที่เล่นการเมืองอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น ส.ส.ร.ที่มาจากรัฐสภา จึงเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองและวุฒิสภา

รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงมีโอกาสจะตอบสนองพรรคการเมืองและวุฒิสภา

อาจจะไม่ได้ใส่ใจประชาชนเลย

ดังนั้น จะทำอย่างไรจึงทำให้ ส.ส.ร.เป็นตัวแทนของประชาชน มิได้เป็นตัวแทนของตัวแทนประชาชน

ทำอย่างไร ส.ส.ร.จะยึดโยงกับประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่า รัฐธรรมนูญที่จะร่างขึ้น มิได้ตอบสนองความต้องการของพรรคการเมือง และวุฒิสภา

หากหาช่องทางที่ทำให้ ส.ส.ร.ยึดโยงกับประชาชนไม่ได้ ย่อมมีโอกาสอย่างสูงที่รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะห่างเหินจากประชาชน

เพราะกฎหมายย่อมรับใช้ผู้ร่างกฎหมาย

เมื่อ ส.ส.ร.มาจากพรรคการเมืองและวุฒิสภา รัฐธรรมนูญจะรับใช้ใคร

รับใช้พรรคการเมือง วุฒิสภา หรือรับใช้คนไทย