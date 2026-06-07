ชัชชาติ ยันไม่มีระบอบอากง ฟัง “คริส”แถลง ไร้เนื้อหาสาระ

ชัชชาติ ยันไม่มีระบอบอากง ชี้ฟัง “คริส” แถลง ไร้เนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรม ยัน 4 กิโล ก็ไม่มีรายละเอียด
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ที่อาคารเอ็ม กรุ๊ป ถนนวิภาวดี พรรคเศรษฐกิจ นำโดย นายคริส โปตระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานพรรคเศรษฐกิจ แถลงเปิดหลักฐานระบอบอากง หรือระบบความไม่โปร่งใสภายใน กทม. ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การซื้อขายตำแหน่งในการตั้งโยกย้ายข้าราชการ โดยกางแผนผังระบบอากงที่ปรากฏตัวบุคคล ที่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าฯกทม. แต่งตั้งและทราบดีว่าเป็นใคร และยังมีชายปริศนา “ป ร” อดีต ผอ.เขต มือขวาของอากง แต่งตั้งโดยนายชัชชาติ รวมถึง “ผังการทำงาน หรือผังทำมาหากิน” ของ 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายรักษาความสะอาด และฝ่ายสิ่งแวดล้อม และเอกสารแต่งตั้งโยกย้าย
นายคริสกล่าวว่า การแถลงครั้งนี้ไม่ใช่ดิสเครดิตทางการเมือง แต่พูดความจริงเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหา ที่ต้องยอมรับว่ายังมีอยู่ใน กทม.แม้แต่นายชัชชาติก็พูดตรงกันว่าการทุจริตใน กทม.ยังมีอยู่ แต่มีคำถามเกิดขึ้นว่าผู้ว่าฯ ที่พวกเราเชื่อว่าเป็นคนดี มีความสามารถเข้ามาทำงาน 4 ปี แต่ทำไมคนดี คนสุจริต ทำไมยังบริหาร กทม.ให้บริสุทธิ์ไม่ได้ ต้องมาชี้สาเหตุว่าทำไมทุจริตยังมีอยู่
นายคริสกล่าวว่า ระบอบอากงคือคนที่มีเส้นสายใน กทม.ทั้งในงานโยธา มีบริษัทที่รับงานใน กทม. อากงคือเปรียบเหมือนผู้ว่าฯเงา เป็นคนขับเคลื่อนบริหารงาน นายชัชชาติเป็นแค่ผู้เซ็นชื่อเท่านั้น และยังแต่งตั้งชายปริศนา เรียกว่า “ป ร” อดีต ผอ.เขต เข้ามาทำมาหากินแบบเส้นเลือดฝอย โดยอากงเป็นจุฬาคอนเน็กชั่น นายชัชชาติรู้จักดี ปัญหาเหล่านี้ได้รับร้องเรียนจากผู้ที่ไม่ได้ขึ้นตำแหน่งและบุคคลต่างๆ โดยให้ข้อมูลว่าใครที่อยากเป็น ผอ.เขต ชายปริศนา ปร.จะเรียกไปคุย คนที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน 4 กิโล จะไม่ได้ขึ้นตำแหน่ง ดังนั้นนายชัชชาติ ต้องไปถาม ผอ.เขต หลายแห่งว่าต้องจ่ายเงินหรือไม่
นายคริสกล่าวว่า การบริหารงาน 4 ฝ่าย ถูกนำไปหาประโยชน์เป็นการส่วนตัว เช่น ฝ่ายเทศกิจ ปล่อยต่างชาติเข้าค้าขายและเรียกเก็บเงิน 3-5 แสนบาท ส่วนฝ่ายรักษาความสะอาด ใช้ของราชการไปใช้ส่วนตัวเพื่อหาประโยชน์ในการตัดต้นไม้ ขณะที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เช่นการตรวจบ่อดักไขมัน เดือนละประมาณ 5 แสนบาท ส่วนฝ่ายโยธา มีอำนาจในการออกใบอนุญาต ได้จำนวนเงินปีละกว่าพันล้านบาท เฉลี่ยต่อเขต เขตละ 10 ล้านบาท จึงเกิดคำถามว่าสุดท้ายเงินที่ขูดรีดไปไหน และทุกสำนักงานเขตเกิดเหตุแบบนี้เกือบทั้งนี้
นายคริสกล่าวว่า นายชัชชาติไม่สามารถปฏิเสธการรับผิดชอบได้เพราะเป็นผู้บริหารสูงสุด แต่กลับบอกว่าเจ้าหน้าที่ทำกันเอง จึงต้องถามว่าเพราะเงินที่จ่าย 4 โล เหมือนเป็นต้นทุนสัมปทานให้ทำมาหากินได้หรือไม่ และเรื่องดังกล่าวเกิดจริงหรือไม่ ขอให้ย้อนไปก่อนหน้านั้นเคยปรากฏข่าว เมื่อวันที่ 5 ก.ย.2566 มีข้อความว่านายชัชชาติระบุรับไม่ได้กับการทุจริต และมีการเอ่ยชื่อบุคคล “ป” เช่นกัน จึงเกิดคำถามว่าเป็นคนเดียวกันกับผัง ในปี 2569 ที่มีชายปริศนา “ป ร” ที่มีการเชื่อมโยงกับระบบอากง หรือไม่ รวมถึงกรณีที่นายชัชชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายให้ ผอ.เขต และผู้ตรวจ 16 คน ไปรับตำแหน่ง ภายในเวลาเพียง 9 วัน โดยไม่สนใจคำสั่งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (กพค.) ที่ให้แก้ไขกฎเกณฑ์ ถือเป็นการแทรกแซง ท้าทายโดยไม่สนใจคำสั่ง กพค.หรือไม่
“เมื่อนายชัชชาติถามหาหลักฐาน เราก็มีหลักฐานมาให้ดู และถามกลับว่า กล้ากำจัดระบบอากงออกจาก กทม.และทำตัวเองให้เป็นผู้ว่าฯขับเคลื่อนงานอย่างแท้จริง ผมเชื่อว่านายชัชชาติ มีโอกาสเป็นผู้ว่าฯกทม.อีกครั้ง จึงเรียกร้องให้กล้าประกาศจัดการระบบอากง ไม่มีการเก็บเงินส่งนาย หรือการทำมาหากินของ ผอ.เขต แต่สิ่งที่สงสัยนายชัชชาติยังเกรงใจระบบอากง เพราะ ผอ.เขต เป็นเครือข่ายที่จะมาจัดการเลือกตั้งหรือไม่ วันนี้เป็นเวลาที่เหมาะสม ที่จะถกเถียงว่าสิ่งที่ผมพูด และได้รับร้องเรียนมีจริงหรือไม่ และที่พูดไม่ได้พูดเพื่อหาเสียง แต่อยากให้ กทม.ดีขึ้น และ ผอ.เขตไหน ที่จะฟ้องผมให้มาเลย จะได้ดูหลักฐานกัน“ นายคริสกล่าว
วันเดียวกัน นายชัชชาติกล่าวตอบผู้สื่อข่าวในตอนหนึ่ง เมื่อถามถึงชื่อ นายปารุส อดีตผู้อำนวยการเขตข้าราชการระดับสูงว่า ไม่มีอะไร เชื่อว่า ระบอบอากงเท่าที่ฟัง ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรที่เป็นรูปธรรม ความหมายเขาคงหมายถึง ท่านต่อศักดิ์ อดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ที่มาช่วยงานเรา ในทีมที่ปรึกษา แต่ทุกอย่างการตัดสินใจเป็นเรื่องของทีมไม่มีระบบอากง
ที่บอกว่าประชุมต้องมีการยึดมือถือ ไม่มีเลย เพราะว่า ‘อากงนี่ เป็นอากง AI นะ ทุกคนที่เข้าไปประชุมต้องใช้ AI ในการตอบคำถาม’ ดังนั้นต้องมีมือถือ เพราะจะต้อง Prompt ตลอดเวลา ฉะนั้น อากง คงเป็นอากงรุ่นใหม่ทันสมัย ไม่มีหรอกให้เก็บมือถือ
“ประชุมกับแกไม่รู้กี่สิบหน แกเป็นอากง AI ใช้คอมพิวเตอร์ ใช้เอไอ ทันสมัย ใช้ AI มากกว่าผมอีก” นายชัชชาติเผย
เมื่อถามว่า กรณีนายคริส โปตระนันทน์ พูดนั้น นายชัชชาติกล่าวว่า เท่าที่ฟังดูก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่เป็นรายละเอียด ที่บอกว่า 4 กิโล ก็ไม่มีรายละเอียด วันนี้คุณคริสบอกว่า อากงไม่ได้หมายถึงคุณต่อศักดิ์ แต่หมายถึงระบอบของคนที่ใกล้ชิด ชื่อ ป ร. ในการเปิดเซฟเฮ้าส์ ย่านสุทธิสาร เพื่อเรียกรับเงินในการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงอ้างว่า ผอ.เขต 16 คนมีความเกี่ยวข้อง แล้วเป็น ผอ.ในปัจจุบันด้วย ถ้าหากมี ก็ต้องมีคนมาบอกแล้ว ในเรื่องการเรียกเงิน เราต้องได้รู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร