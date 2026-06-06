เผยภาพอบอุ่น ทักษิณ ใช้เวลากับครอบครัวช่วงวันหยุด ควงแขน เอม-อุ๊งอิ๊ง เดินห้าง
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน น.ส.แพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รีโพสต์ไอจีสตอรี่ ของ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ คู่สมรส ซึ่งได้โพสต์ภาพ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้เป็นบิดา ใช้เวลากับครอบครัวในช่วงวันหยุดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยควงแขน น.ส.พินทองทา ชินวัตรลูกสาวคนโต และจับมือ น.ส.แพทองธาร ลูกสาวคนเล็ก ซึ่งในรูปยังระบุข้อความว่า “วันเสาร์ (SATURDAY)”
ขณะที่ อีกรูปเป็นภาพขณะที่นายทักษิณ จับมือน.ส.แพทองธาร ขณะกำลังลงบันไดเลื่อน
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