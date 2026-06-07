‘อนุทิน’ บินเวียดนามถกอาเซียนฟิวเจอร์ – ดีลพลังงาน มท. เร่งนโยบาย 5 พลัส ปชน. ซัดคัดกรองคนจน
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ตอบรับคำเชิญเดินทางเยือนกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระดับภูมิภาค ASEAN Future Forum (AFF 2026) ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายนนี้ ทั้งนี้ นายอนุทินได้ขอให้แต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในส่วนงานของตนเองว่ามีเรื่องใดที่สามารถต่อยอดกับเวียดนาม ที่จะเพิ่มมูลค่าการค้า ส่งเสริมการลงทุน เชื่อมโยงโลจิสติกส์ พลังงานสะอาด ความมั่นคงทางอาหาร หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่สำคัญอย่าให้ความร่วมมือจบอยู่แค่ในเอกสาร หรือการประชุม แต่ต้องแปลงเป็นแผนงาน โครงการ และเกิดผลลัพธ์ที่ประชาชนและภาคธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ จับต้องได้ และขอให้ทุกกระทรวงช่วยกันเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องด้วย
นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัด มท. กล่าวว่า มท.เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วน “มหาดไทย ทำ ทัน ที Action 5 PLUS” เดินหน้ามาตรการเร่งด่วน 5 ด้านหลัก ครอบคลุมทั้ง 1.การกระตุ้นเศรษฐกิจ 2.ความมั่นคง 3.คุณภาพชีวิต 4.การจัดการภัยพิบัติ และ 5.การปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมและรวดเร็วที่สุด จึงได้สั่งการทุกส่วนราชการในสังกัด มท. รวมถึง 76 จังหวัด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายทั้ง 5 ด้าน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังชี้แจงหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ โดยระบุว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือคนที่ยากจนที่สุดจริงๆ ว่า แนวคิดดังกล่าวสะท้อนวิธีคิดแบบรัฐสงเคราะห์ที่ล้าหลัง และยังคงมองประชาชนจากบนลงล่าง
“ประชาชนจำนวนมากที่เดือดร้อนจริงกลับตกหล่นจากระบบ เพราะไม่เข้าเงื่อนไขบางประการที่รัฐกำหนด ขณะที่คนจำนวนไม่น้อยต้องเสียเวลา เสียโอกาส และเสียศักดิ์ศรีจากการถูกตรวจสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าจนจริงหรือไม่ ปัญหาสำคัญคือ รัฐบาลกำลังมองความยากจนเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ทั้งที่ในความเป็นจริง ความยากจนเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงขึ้น รายได้ที่ไม่เติบโตตามเศรษฐกิจ หนี้ครัวเรือนที่พุ่งสูง ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณะ และตลาดแรงงานที่ไม่มั่นคง รัฐบาลกำลังสร้างเส้นแบ่งใหม่ระหว่างคนจนกับคนจนกว่า และบอกว่าคนที่ลำบากแต่ยังลำบากไม่พอ ต้องรอไปก่อน ทั้งที่ทุกวันนี้ประชาชนจำนวนมากกำลังแบกรับภาระค่าครองชีพและหนี้สินอย่างหนัก” นายณัฐชา กล่าว