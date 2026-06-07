พาณิชย์-เกษตร เร่งเปิดตลาดใหม่ แก้ปมมาเลย์ระงับนำเข้ากุ้งไทย ป้องราคาหน้าฟาร์มตก
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งกำหนดแนวทางบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้ว ทั้งมาตรการเฉพาะหน้าและแนวทางแก้ปัญหาระยะยาว จากกรณีที่ทางการมาเลเซียประกาศระงับการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทย 5 สายพันธุ์เป็นการชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนยายน 2569 ตามที่ นายกรัฐมนตรี มีห่วงใยความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรอย่างมาก และกำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนยายน 2569 ที่ผ่านมา ให้กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรฯ เร่งเจรจากับมาเลเซียโดยเร็ว พร้อมเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบ ไม่ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง โดยเฉพาะในภาคใต้ เพื่อป้องกันราคากุ้งหน้าฟาร์มตกต่ำ และการดูแลผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบต่อเนื่อง เพราะอุตสาหกรรมกุ้งเกี่ยวข้องทั้งเกษตรกร ผู้รวบรวม โรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก และแรงงานจำนวนมาก
น.ส.รัชดา กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดมาตรการเร่งด่วน 13 มาตรการ ตั้งเป้าดูดซับผลผลิตกุ้งที่ได้รับผลกระทบประมาณเดือนละ 400 ตัน ใกล้เคียงกับปริมาณส่งออกกุ้งไทยไปมาเลเซียเฉลี่ยเดือนละ 300-400 ตัน หรือมูลค่าราว 44 ล้านบาทต่อเดือน โดยมาตรการระยะสั้น จะเดินตลาดในประเทศและตลาดส่งออก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะเร่งเปิดตลาดผ่านกิจกรรมในจีน Top Thai Brands ที่คุนหมิง และเซี่ยเหมิน Thailand Week ที่ต้าเหลียนและหลานโจว รวมถึงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์ และการโปรโมตกุ้งไทยในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก SIAL ส่วนกรมการค้าภายใน จะกระตุ้นการบริโภคในประเทศ ผ่านกิจกรรม “หรอยริมเร” ที่ภูเก็ต ประสานห้างท้องถิ่นในพื้นที่ท่องเที่ยว เปิดจุดรับซื้อกุ้งในจังหวัดเป้าหมาย เชื่อมโยงผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป และผู้รับซื้อให้รับตรงจากแหล่งผลิต พร้อมนำโครงการไทยช่วยไทยพลัสและธงฟ้าเข้าช่วยระบายสินค้า
สำหรับระยะยาว กรมประมงและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จะเร่งหารือกับทางการมาเลเซียเพื่อคลี่คลายปัญหา ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ให้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ติดตามใกล้ชิด และเตรียมยกระดับประเด็นเข้าสู่เวที WTO และอาเซียน หากจำเป็น ทั้งนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเดินหน้าแก้ปัญหานี้อย่างเป็นระบบ มีเป้าหมายคือปกป้องเกษตรกร รักษาราคาหน้าฟาร์ม เปิดตลาดสำรอง และลดความเสี่ยงสินค้าล้นตลาดให้ได้มากที่สุด