ชาดา เปิดบ้าน แจกข้าวสาร 1,800 กระสอบ เนื่องในวันเกิด 65 ปี นักการเมือง-ชาวบ้าน แห่อวยพรพรึบ

ชาดา เปิดบ้านบ้านดอนหมื่นแสน แจกข้าวสาร 1,800 กระสอบ เนื่องในวันเกิด 65 ปี นักการเมือง-ชาวบ้าน แห่อวยพรพรึบ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านดอนหมื่นแสน อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เป็นไปอย่างคึกคัก นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 2 เปิดบ้านให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่เดินทางมาร่วมอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 65 ปี ของตนเอง
โดยปีนี้ ได้มีการจัดข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม มาแจกให้กับชาวบ้านด้วย รวมกว่า 1,800 กระสอบ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากทั้งในจังหวัดอุทัยธานีและต่างจังหวัด เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมีบุตรสาวอย่าง น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และหลานชายอย่าง นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมครอบครัวไทยเศรษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับและจัดงานอวยพรวันเกิดอย่างพร้อมหน้าและอบอุ่น
สำหรับ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เขต 2 และรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย โดยเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายเศรษฐา ทวีสิน นายชาดาเข้าร่วมพรรคภูมิใจไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 และดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561 ก่อนหน้านี้เคยสังกัดพรรคชาติไทย ระหว่างปี พ.ศ.2531-2551 และพรรคชาติไทยพัฒนา ระหว่างปี พ.ศ.2552-2561 เส้นทางการเมืองของนายชาดาเริ่มต้นจากการได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 ในเขตเลือกตั้งที่ 1 และต่อมาได้รับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 18 ปี บนเส้นทางการเมืองในฐานะผู้แทนราษฎรของชาวอุทัยธานี