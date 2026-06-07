จิรายุ เปิดหนังสือร้องเรียน ผอ.เขต ร่าย 3 หน้า พฤติกรรมสุดฉาว ยันเคยทำจม.ถึงบิ๊กกทม.แต่เงียบ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2569 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย ได้เปิดเผยเอกสารผ่านเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า เป็นข้อมูลการตรวจสอบการทำงาน และแต่งตั้งผู้อำนวยการ (ผอ.) เขตของผู้ว่าฯกทม. จากกรณีใช้อำนาจในทางมิชอบและคุกคามทางเพศในสำนักงานเขตแห่งหนึ่ง
ทั้งนี้ ผู้ทำหนังสือ คือ ภรรยาของเจ้าหน้าที่ กทม. ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของ ผอ.เขตรายดังกล่าว
โดยนายจิรายุระบุว่า อ่านอย่างมีสติ คิดวิเคราะห์และแยกแยะเพื่อประโยชน์ของสังคมคนกรุงเทพมหานคร ผู้ร้องกล่าวหาว่า ผอ.คนนี้อยู่ในกระบวนการคัดสรรที่มีปัญหา
“หน้า 2 อ่านแล้วขนลุกถ้ายิ่งเห็นพยานหลักฐานยิ่งสยอง หน้า 3 อ่านอย่างใจเป็นธรรมในข้อกล่าวหา.!! ผู้ร้องรู้เยอะ.. โยงว่าไปเกี่ยวกับระบอบอากง..!!” นายจิรายุระบุ
ทั้งนี้ ในหนังสือลงวันที่ 3 มิถุนายน 2569 มีจำนวน 18 หน้า โดยเนื้อหาตอนหนึ่งระบุว่า ในฐานะภรรยา สามีในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ถูกเรียกเข้าไปในห้องทำงาน โดยใช้อำนาจในทางมิชอบคุกคามทางเพศ โดยพฤติการณ์ดังกล่าวเกิดกับผู้ใต้บังคับบัญชาหลายราย เป็นที่รับรู้กันทั่วไปในสำนักงานเขต
ที่ผ่านมาได้ร้องเรียนผู้ว่าฯ, ปลัด, รองปลัด หลายฉบับ แต่ก็เงียบไปเพราะมีการช่วยเหลือกันเอง จนมาได้เห็นข่าวของนายจิรายุ จากรายการทีวีในรายการอินไซตไทยแลนต์ (หมาแก่-แมวสาว) เรื่องการแต่งตั้ง ผอ.เขต หนึ่งในคำสั่งที่กล่าวถึงและถูกร้องเรียนจนถูกยกเลิกคำสั่งแต่ก็ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ แม้จะมีเรื่องหนังสือการร้องเรียนของข้าพเจ้าแจ้งให้ผู้บริหาร กทม.และหน่วยงานภายนอกทราบถึงพฤติกรรมของ ผอ.เขตคนนี้
พฤติกรรมต่างๆ นี้เป็นเพียงพฤติกรรมเบื้องต้น แต่ยังมีการเรียกรับผลประโยชน์ส่งเสริมการทุจริตจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายโยธา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้าง และอื่นๆ ผู้บริหารก็ทราบเรื่องบางเรื่องเป็นอย่างดี แต่ก็ยังแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการเขตแม้ถูกเพิกถอนคำสั่งก็ยังแต่งตั้งกลับมา
อ่านเนื้อหาเต็มจากเอกสารที่ นายจิรายุโพสต์