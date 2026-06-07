ศิริกัญญา ช่วยอิทธิวัฒน์ หาเสียงนายกพัทยา ชูการเมืองท้องถิ่น แก้รถติด-กระจายรายได้ถึงคนพื้นที่

‘ศิริกัญญา’ ลุยหาเสียงพัทยาช่วย ‘อิทธิวัฒน์’ หาเสียงนายกพัทยา ชูการเมืองท้องถิ่น แก้รถติด-น้ำท่วม-ส่วย-กระจายรายได้ถึงผู้ค้ารายเล็ก ย้ำมี ส.ส.อย่างเดียวไม่พอ ต้องเปลี่ยนการเมืองท้องถิ่นด้วย
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมหาเสียงเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเมืองพัทยา เพื่อช่วยนายอิทธิวัฒน์ วัฒนศาสตร์สาธร ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา พรรคประชาชน และผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา (ส.ม.) พรรคประชาชน ในแต่ละเขตพื้นที่
โดยในช่วงเช้า น.ส.ศิริกัญญา พร้อมด้วยนายอิทธิวัฒน์ ได้ร่วมเดินหาเสียงกับผู้สมัคร ส.ม.เขต 3 พรรคประชาชน ที่บริเวณชายหาดพัทยา เพื่อพบปะผู้ประกอบการร่มเตียงและรับฟังปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่จอดรถสำหรับนักท่องเที่ยว ห้องน้ำสาธารณะ และปัญหาคนไร้บ้าน จากนั้นในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่คลองนกยาง ร่วมกับผู้สมัคร ส.ม.เขต 1 พรรคประชาชน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาจากชุมชนชาวประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก
ต่อมาในช่วงเย็น น.ส.ศิริกัญญา พร้อมผู้สมัครนายกเมืองพัทยา และ ส.ม.พรรคประชาชน ได้ร่วมเวทีปราศรัยย่อยบนรถกระจายเสียงบริเวณหน้าตลาดใหม่นาเกลือ ก่อนเคลื่อนขบวนรถแห่ไปตามถนนพัทยา-นาเกลือ ซึ่งตลอดการลงพื้นที่ในวันนี้ คณะหาเสียงของพรรคประชาชนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนและผู้ประกอบการเมืองพัทยา ที่เข้ามาพูดคุย ขอถ่ายรูป และสะท้อนปัญหาเดือดร้อนที่ต้องการให้แก้ไขอย่างไม่ขาดสาย
ช่วงหนึ่งระหว่างการพบปะผู้ค้าร่มเตียง นายอิทธิวัฒน์ระบุว่า แนวนโยบายของทีมพัทยา พรรคประชาชน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายเม็ดเงินจากธุรกิจขนาดใหญ่ลงมาสู่ผู้ค้ารายเล็ก โดยเฉพาะผู้ค้าร่มเตียงซึ่งเป็นคนในพื้นที่ ที่ผ่านมาพบปัญหาทุนต่างถิ่นรวมถึงชาวต่างชาติเข้ามาเช่าช่วงพื้นที่ประกอบการค้าเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การจัดอีเวนต์หลังจากนี้จะต้องกระจายรายได้ให้ถึงมือคนพัทยาอย่างแท้จริง ซึ่งหากพรรคประชาชนได้รับความไว้วางใจเข้าไปบริหาร จะส่งเสริมกิจกรรมลักษณะนี้เพื่อยกระดับรายได้ให้ผู้ค้าท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
นายอิทธิวัฒน์กล่าวต่อว่า ตนและทีมผู้สมัคร ส.ม.ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวพัทยามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ขยะ การจราจรติดขัด และน้ำท่วมขัง วิสัยทัศน์ของพรรคประชาชนชัดเจนว่า ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือประชาชนในชุมชน ทุกคนต้องได้รับโอกาสในการทำมาหากินและเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน
ด้าน น.ส.ศิริกัญญากล่าวว่า ปัญหาที่ชาวพัทยาสะท้อนให้ฟังตลอดทั้งวันเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตประจำวัน ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยาโดยตรง ที่ผ่านมาแม้ผู้แทนจากพรรคประชาชนจะได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.เขตในพื้นที่นี้ แต่การมี ส.ส.เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาโครงสร้างทั้งหมดได้ พรรคประชาชนจึงให้ความสำคัญกับการเมืองท้องถิ่นเป็นอย่างมาก และเชื่อมั่นว่าการบริหารเมืองในรูปแบบของพรรคจะตอบโจทย์ประชาชน ทั้งการจัดระเบียบจราจร แก้ปัญหาน้ำท่วม ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกในการค้าขายให้ง่ายขึ้น โดยปราศจากการเรียกรับส่วยหรือสินบน ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทำกินให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง