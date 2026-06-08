ปชน.บี้ 4 ปมฟัน ป.ป.ช. อ้าง ‘บกพร่อง’ ยกคดีศักดิ์สยาม จี้ ‘โสภณ’ เร่งรัด-อย่าปัดตก ‘อนุทิน’ เบิร์ธเดย์ ‘ชาดา’ 65 ปี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่่านมา ที่อาคารอนาคตใหม่ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน (ปชน.) พร้อมด้วยนายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรค ปชน. แถลงรายละเอียดกรณีพรรคฝ่ายค้านและ ส.ว. ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 236 เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
นายพริษฐ์กล่าวว่า สำหรับข้อพิรุธที่สังเกตเห็นว่า ป.ป.ช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแบ่งเป็น 4 ข้อ ได้แก่ 1.ป.ป.ช. ดำเนินการตรวจสอบด้วยกระบวนการที่บกพร่อง โดย ป.ป.ช.แบ่งการตรวจสอบออกเป็น 2 เส้นทางหลักคือ เส้นทางที่ 1 ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินโดยใช้เวลาประมาณ 3 ปีก่อนที่จะมีการยุติการตรวจสอบในเดือนกันยายน 2568 เส้นทางที่ 2 คือการตรวจสอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับความผิดทางอาญา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี 5 เดือน และยุติการตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าการตรวจบัญชีทรัพย์สินตามกฎหมายของ ป.ป.ช.นั้นจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือการตรวจสอบแบบปกติ การตรวจสอบแบบยืนยัน และการตรวจสอบตรวจสอบเชิงลึก สิ่งที่ค้นพบคือ ป.ป.ช.ไม่ได้ตรวจสอบเชิงลึก ตรวจสอบเพียงแค่ระดับหนึ่งและระดับสอง สิ่งที่ค้นพบคือหลังจากที่ ป.ป.ช. ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วกลับมีข้อสรุปว่าคดีดังกล่าวนั้น มีข้อมูลหรือรายละเอียดไม่เพียงพอ จึงได้ยุติการตรวจสอบยกคำร้อง และไม่ดำเนินการในการไต่สวน
นายพริษฐ์กล่าวว่า 2.ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยผิดพลาดอย่างชัดแจ้ง ข้อเท็จจริงที่ ป.ป.ช.ควรใช้ในการพิจารณาคดีนี้ควรเป็นข้อเท็จจริงเดียวกับที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและวินิจฉัย เพราะมีข้อเท็จจริงที่หนักแน่น เช่น การโอนหุ้น เส้นทางการเงิน 3.มีพฤติกรรมที่ปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบ เช่น ไม่แจ้งให้ผู้ร้องทราบในการยุติเรื่องต่างๆ หรือการเปิดเผยต่อสาธารณะ และ 4.ป.ป.ช.ละเว้นการตรวจสอบข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยยังไม่เห็นป.ป.ช. วินิจฉัยความผิดเรื่องการขัดการแห่งผลประโยชน์หรือไม่
“หลังจากนี้จะเป็นหน้าที่ของประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าข้อกล่าวหามีเหตุอันควรสงสัยเพียงพอให้ส่งเรื่องต่อไปยังประธานศาลฎีกาหรือไม่ แต่ขณะนี้สิ่งที่สามารถทำได้เลยคือให้ความชัดเจน2เรื่องได้แก่ ความชัดเจนเรื่องหลักหลักเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาและความชัดเจนเรื่องกรอบเวลา เชื่อว่าหากพิจารณาด้วยเหตุผลจากข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ปรากฏรวมถึงความสงสัยที่ประชาชนมีต่อกรณีดังกล่าว นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภาควรจะสรุปได้เร็ว แต่หากปัดตกคำร้องคิดว่าจะตอบสังคมยากว่าทำไมไม่สงสัยประเด็นที่สังคมวงกว้างสงสัยกัน” นายพริษฐ์กล่าว
ที่ จ.อุทัยธานี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี เขต 2 พรรคภูมิใจไทย (ภท.) เปิดบ้านดอนหมื่นแสน อ.เมือง จ.อุทัยธานี ให้นักการเมือง ข้าราชการ และประชาชนเข้าอวยพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 65 ปี บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก โดยปีนี้มีการจัดข้าวสารน้ำหนัก 5 กิโลกรัม มาแจกให้กับชาวบ้านด้วย รวมกว่า 1,800 กระสอบ
ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา มีบรรดานักการเมือง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจากทั้งใน จ.อุทัยธานีและต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง โดยมี น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม น.ส.ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมครอบครัวไทยเศรษฐ์ ร่วมให้การต้อนรับและจัดงานอวยพรวันเกิดอย่างพร้อมหน้าและอบอุ่น
นอกจากนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ได้เดินทางมาร่วมงานด้วยเช่นกัน