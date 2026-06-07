เบียร์ ปรเมศวร์ เบอร์ 2 นำทีมเรารักพัทยา เขต 1 ลุยชุมชนหนองปลาไหล เคาะประตูบ้านอ้อนคะแนน

“เบียร์ ปรเมศวร์” เบอร์ 2 นำทีมเรารักพัทยา เขต 1 ลุยชุมชนหนองปลาไหล เคาะประตูบ้านขอคะแนนชาวหมู่บ้านเกตุทิพย์ ชูพัฒนาเมืองพัทยาต่อเนื่องอีกสมัย
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครนายกเมืองพัทยา กลุ่ม “เรารักพัทยา” หมายเลข 2 พร้อมด้วยทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 หมายเลข 2-7 ลงพื้นที่เดินหาเสียงพบปะประชาชนในชุมชนหนองปลาไหล 1 และหมู่บ้านเกตุทิพย์ เพื่อคะแนนเสียง
บรรยากาศการลงพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคัก นายปรเมศวร์และทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองพัทยา เขต 1 ได้เดินเคาะประตูบ้าน พูดคุยรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมแนะนำตัวผู้สมัครและนำเสนอนโยบายการพัฒนาเมืองภายใต้วิสัยทัศน์ “Better Pattaya” มุ่งยกระดับพัทยาสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลก ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล
นายปรเมศวร์ กล่าวว่า การลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทำให้ได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาเมืองให้ตอบโจทย์ทุกชุมชน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัย เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม