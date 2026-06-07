ด่วน ‘อนุทิน’ สั่งคลัง ยกเลิก การนำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ ‘บัตรคนจน’ เอกนิติ แถลงพรุ่งนี้

ด่วน ‘อนุทิน’ สั่งคลัง ยกเลิก นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี เป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ ‘บัตรคนจน’ เอกนิติ แถลงพรุ่งนี้ ก่อนไปเวียดนาม
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน เพจสรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว โพสต์ข้อความระบุว่า แหล่งข่าวระดับสูง เปิดเผยกับ ‘กรรมกรข่าว’ ถึงการใช้มาตรการค่าลดหย่อนภาษีอุปการะพ่อแม่ มาใช้กลั่นกรองการรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จนมีเสียงวิจารณ์มากมายในสังคม ว่า นายอนุทิน ชาญวรีกูล นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชน ได้สั่งให้กระทรวงการคลัง ยกเลิกการใช้มาตรการภาษี ลดหย่อนค่าอุปการะพ่อแม่ เป็นเกณฑ์การกลั่นกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แหล่งข่าวกล่าวว่า นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกฯ และรมว.คลัง รับนโยบายไปทบทวน และจะแถลงให้นำเรื่องเข้าคณะกรรมการพิจารณายกเลิกเกณฑ์ภาษีดังกล่าวในวันพรุ่งนี้ (8 มิถุนายน 69) ก่อนเดินทางไปเยือนเวียดนามร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรี