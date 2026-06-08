วราวุธ แจง ซินเคอหยวน กลับมาเปิดดำเนินการ กำชับอุตฯ ออกมาตรการคุมเข้มผลิตเหล็ก

วราวุธ แจง ซินเคอหยวน เปิดดำเนินการ หลังแก้ไขตามระเบียบแล้ว สั่งปลัดฯแจงรายละเอียดเพิ่มเติมสร้างความมั่นใจปชช.-10สมาคมเหล็ก
เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.อุตสาหกรรม กล่าวถึงกรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อนุญาตให้ บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด สามารถประกอบกิจการผลิตเหล็กเส้นต่อไปได้ว่า เป็นการเปิดดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรงงาน ปี 2535 หลังจากปิดไปเมื่อปีก่อน เนื่องจากสามารถมีการแก้ไขแล้ว จนเปิดโรงงานได้อีกครั้งหนึ่ง
อย่างไรก็ตามแม้จะมีการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว แต่ประชาชน และหลายฝ่ายรวมถึง 10 สมาคมผู้ค้าเหล็กยังมีข้อสงสัยในขั้นตอนการดำเนินการเปิดโรงงาน จึงสั่งการให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายละเอียดถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าเป็นอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในการใช้ผลิตภัณฑ์เหล็ก ไม่ว่าจะจากเทคโนโลยีใดก็ตาม ตนได้กำชับให้กระทรวงเร่งออกมาตรการ รวมถึงผู้มีการใช้เหล็กที่มาจากกระบวนการผลิตในแบบต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ทั้งนี้ หลังกลับจากเวียดนามตนจะได้ติดตามจากกระทรวงอีกครั้งว่าดำเนินการไปถึงไหนอย่างไร