‘หมอสุภัทร’ จี้ รมว.สธ. ตอบปมใช้งบจ้างพยาบาลอาสาแต่ปล่อย รพ.ขาดทุนอื้อ

‘หมอสุภัทร’ จี้ รมว.สธ. ตอบปมใช้งบจ้าง อสพ. แต่ปล่อย รพ.ขาดทุนอื้อ
กรณี กระทรวงสาธารณสุข มีโครงการจะตั้ง พยาบาลอาสา(อสพ.) ประจำพื้นที่ตำบลละ 1 คน ภายในปี 2570 นั้น
วันที่ 8 มิถุนายน สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ อดีตอดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท และอดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า
ปี 2570 สปสช.ได้งบจัดสรรให้ รพ. 193,849 ล้าน (ไม่รวมเงินเดือน)
เป็นงบ OP ผู้ป่วยนอก 72,748 ล้าน ขอไป 90,713 ล้าน ถูกตัดไปถึง 18,000 ล้าน งบอาสาพยาบาลหมู่บ้านละ 1 คน ปีละ 13,680 ล้าน ทำไมตัดงบ OP รพ.เดือดร้อน ต้องลดยาคนไข้ รมต.ตอบด้วย!!
โดย นพ.สุภัทร ให้สัมภาษณ์ เพิ่มเติมว่า “น้องหมอโรงพยาบาลคนหนึ่ง โทรมาคุยเรื่องนี้
น้องกลัวตาย เดี๋ยวโดนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเรียกไปเฉ่ง เลยมาระบายความอัดอั้นกับผม โรงพยาบาลงบไม่พอ หนี้บาน เงินสดเหลือน้อย แทบจะไม่มีเงินจ่าย OT และค่าตอบแทนอื่นแล้ว ฝากผมสื่อสารให้ฝ่ายการเมืองอย่าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ งบมีน้อย ใช้ให้ถูกจุด ควรต้องจัดสรรให้แก้ pain point ในระบบสุขภาพ คือรัฐบาลจัดเงินให้ สปสช.ไม่พอ จนโรงพยาบาลขาดทุน ต้องลดยาคนไข้กันแล้ว ทั้งๆที่ไม่อยากทำ แต่กลับเอางบนั้นมาจ้างอาสาพยาบาล ทั้งๆที่มี อสม มี care giver มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ รพ.สต.อยู่แล้ว ไม่จ้างก็ได้ จูงใจให้พยาบาล รพ.สต.ไปเยี่ยมบ้านแทนก็ยังได้ ผลลัพธ์ดีกว่าแน่นอน”