เลื่อนถก ครม. เป็น 10 มิ.ย. เหตุนายกฯ ติดภารกิจเวียดนาม- รมต.ร่วมคณะเพียบ

สลค.แจ้งเลื่อนถก ครม.เป็นวันพุธที่ 10 มิ.ย.นี้ เหตุนายกฯ ติดภารกิจเวียดนาม-รมต.ร่วมคณะเพียบ
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)ได้แจ้งให้รัฐมนตรีและหน่วยงานรับทราบ ถึงการเลื่อนประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 9/2569 จากเดิมในวันอังคารที่ 9 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ไปเป็นวันพุธที่ 10 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ตามที่นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ทั้งนี้เนื่องจากนายกฯอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 8-9 มิ.ย. ซึ่งมีรัฐมนตรี ร่วมคณะติดตามจำนวนมาก