แสวง เลี่ยงตอบ ไม่ผ่านประเมิน ส่อหลุดเลขาฯ โยนกกต.คณะใหญ่แจงคดีส.ว. เผยเริ่มพิจารณาแล้ว

‘แสวง’ โนคอมเมนต์ปมร้อน ไม่ผ่านประเมิน กกต.ส่อวืดตำแหน่ง โยน กกต.คณะใหญ่ตอบ พิจารณาคดี ส.ว. ยกก้อนหรือไม่ แต่รับเริ่มถกแล้ว
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกระแสข่าวได้รับการประเมินจากการทำงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ อาจทำให้หลุดจากตำแหน่งเลขาธิการว่า ตนเป็นผู้รับประเมิน และย้ำว่าไม่มีความเห็น
เมื่อถามย้ำว่า แต่มีรายงานข่าวว่ามีมติ 4 ต่อ 3 เสียงไม่ผ่านการประเมินการทำงานนั้น นายแสวงกล่าวว่า ไม่มีความเห็น ซึ่งการประเมินนั้นหมดไปแล้ว ในการทำหน้าที่เมื่อปี 2568 ในเดือน ก.ย.และย้ำเพียงว่าเป็นเรื่องของคู่สัญญา
เมื่อถามว่า มีแนวโน้มที่จะส่งเรื่องนี้ให้กฤษฎีกาตีความหรือไม่ นายแสวงกล่าวว่า เรื่องนี้จะตอบคำถาม โดยระบุสั้นๆ เพียงว่า มี ตนรู้เท่าที่ควรรู้
เมื่อถามถึงความคืบหน้าคดี ส.ว.อยู่ในชั้นของ กกต.แล้ว จะมีการพิจารณาแบบทยอยทีละบุคคล หรือทั้งหมด นายแสวงกล่าวว่า การพิจารณาอยู่ที่ กกต.ทั้ง 7 คน ซึ่งคงจะเป็นการพิจารณาที่รอบคอบและสมบูรณ์ ตนไม่สามารถทราบได้ ก่อนกล่าวว่า หากเป็นข้อมูลในวันนี้ก็คือเริ่มที่จะพิจารณาแล้ว