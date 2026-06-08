ไหม บี้ทบทวนมติครม. เกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หวั่นรอบหน้านำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษี กระทบสิทธิอีก

‘ไหม’ แนะ ‘รัฐบาล’ ทบทวนมติ ครม. ออกหลักเกณฑ์กลั่นกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มองแม้ทบทวนเฉพาะปีนี้ แต่รอบภาษีปีหน้าต้องมาลุ้นกันอีก
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 มิถุนายน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี สั่งทบทวนหลักเกณฑ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐที่มีเงื่อนไขหากพ่อแม่ที่ลูกนำไปลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า แม้รอบนี้จะยังไม่ใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าว แต่ในรอบหน้าหรือรอบปีภาษีครั้งหน้า หากใครที่จะนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีค่าอุปการะจะทำให้สิทธิของพ่อแม่ที่ได้รับบัตรสวัสดิการการแห่งรัฐยุติลง ซึ่งหมายถึงการทบทวนเงื่อนไขเฉพาะของปีนี้ ทำให้ปีหน้าต้องมานั่งดูว่าลูกกตัญญูหรือไม่กตัญญูกันอีกรอบ
“ถือว่าไม่ได้เป็นไปตามที่หลายฝ่ายให้ความเห็น ดิฉันว่าควรที่จะต้องทบทวนมติ ครม. ที่ออกหลักเกณฑ์การกลั่นกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ไปเลย เพื่อยุติความสับสนทั้งหมดที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ และยุติปัญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวด้วย” น.ส.ศิริกัญากล่าว
น.ส.ศิริกัญญากล่าวต่อว่า รัฐบาลสั่งทบทวนหลักเกณฑ์เป็นเรื่องดีที่ฟังเสียงคัดค้าน แต่อีกทางหนึ่งที่ไม่ดีคือนายกรัฐมนตรีไม่ได้สั่งการอย่างชัดเจนว่าให้ทบทวนอะไร หากสั่งว่าให้ทบทวนมติ ครม. เรื่องเกณฑ์คัดกรองก็จบเป็นที่เข้าใจ แต่เมื่อสั่งทบทวนเท่านั้น ทำให้นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สื่อสารในทางที่ว่าเป็นการใช้หลักเกณฑ์นี้ในปีนี้หรือไม่ และอาจทำให้เกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อถกเถียงอีกในปีภาษีถัดไปว่าลูกสามารถใช้พ่อและแม่ในการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายอุปการะ โดยที่พ่อแม่ยังคงได้รับสิทธิของบัตรสวัสดิการการแห่งรัฐ หากไม่มีการทบทวนมติ ครม. ปีภาษีหน้าลูกนำพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีจะทำให้พ่อแม่หลุดจากการได้รับสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการประชารัฐ
น.ส.ศิริกัญญากล่าวด้วยว่า เห็นว่าควรทบทวนในหลายเรื่อง เช่น หลักเกณฑ์การมีรถยนต์หรือเรื่องหนี้ 1 แสนบาท เพราะเกษตรกรหรือประชาชนส่วนใหญ่ก็มีหนี้เกิน 1 แสนบาทเป็นส่วนใหญ่ คิดว่าเกณฑ์ตอนนี้ที่ออกมาเป็นเกณฑ์ที่แข็งมาก และต้องติ๊กทุกช่องถึงจะได้รับบัตร แสดงว่ารัฐบาลต้องการคัดกรองอย่างเข้มข้น มีตะแกรงที่ถี่มากจริงๆ รอบนี้แทนที่จะได้คัดออกคนที่ไม่เดือดร้อนจริง แต่รอบนี้อาจมีคนเดือดร้อนจริงต้องตกหล่นอีกเช่นเดียวกัน